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25 липня 2020, субота, 23:30 10
Суспільство 2020-07-26T00:45:02+03:00
Українські Новини
На польсько-українському кордоні утворилися величезні черги з фур

На польсько-українському кордоні утворилися величезні черги з фур

Ольга Фандорина
Польша, пункт пропуска, Кордон, Україна-Польща, Черги на кордоні
Пункт пропуску
Пункт пропуску "Грушів - Будомєж". Фото: Facebook/Держприкордонслужба

На україно-польському кордоні в суботу, 25 липня, утворилися масштабні черги з вантажівок, щоб перетнути кордон, доводиться чекати майже 24 години. Про це повідомляє "Польське радіо".

Найгірша ситуація спостерігається на переході "Ягодин"-"Дорогуськ", де з обох сторін пропуску очікують понад 500 вантажівок. На перетин кордону доводиться чекати близько доби.

При цьому на переході "Рава-Руська"-"Гребенне" ситуація трохи краще. В'їзду в Польщу очікують близько 90 автомобілів, а в'їзду в Україну чекають 170. Щоб потрапити в Україну доводиться чекати майже 13 годин, а в Польщі - 9 годин.

Наголошується, що до жовтня на переході "Ягодин"-"Дорогуськ" триватиме ремонт, тому це основний фактор утворення черг. Ще одна причина - це збільшення інтенсивності руху у вихідні.

Як повідомляли Українські Новини, Польща, яка відкрила 4 пункту пропуску, незабаром відкриє ще один пункт пропуску для перетину кордону з Україною.

Раніше повідомлялось, на КПП "Тиса" кілометрові черги: авто прикордонників скинули в кювет, пункт пропуску закрили.

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