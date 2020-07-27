СМИ назвали имена девятерых сепаратистов, которые расстреливали жителей Славянска в 2014

Незадолго до того, как в июле 2014 года Славянск был освобожден украинскими войсками от пророссийских боевиков-сепаратистов, в городе произошла серия внесудебных расстрелов украинцев. Об этом сообщает Радио Свобода.

Основой для расследования стали документы, найденные в кабинетах лидеров боевиков, информация из открытых источников, а также беседы с десятками предполагаемых жертв пыток, свидетелями и родственниками погибших.

Помимо расследования, Радио Свобода также опубликовало документы с протоколами "военно-полевых трибуналов", согласно которым сепаратисты расстреливали людей. Архив с оцифрованными документами доступен на сайте Радио Свобода. Журналисты, проводившие расследование, считают, что согласно предоставленным ими данным речь может идти о военных преступлениях, совершенных боевиками.

Глава боевиков Игорь Гиркин, также известен как "Стрелков", бывший офицер ФСБ, весной 2014 года создал в Славянске "военно-полевые трибуналы", которые действовали на основе закона, придуманного Иосифом Сталиным и принятого в СССР летом 1941 года. За "тяжкие" преступление, согласно этому закону, полагалась смертная казнь. "Трибуналы" в оккупированном Славянске приговаривали людей к смертной казни как за убийства, так и за мелкие кражи. Расследование журналистов установило личности семерых из девяти человек, которые принимали участие в этих "судах".

"Подлинность этих документов и достоверность их содержания была верифицирована обнаружившими их репортерами, журналистами Радио Свобода, бывшими работниками администрации Славянска и некоторыми людьми, упомянутыми в самих документах", – говорится в тексте расследования Радио Свобода.

В расследовании речь идет о деле 30-летнего Алексея Пичко, приговоренного к расстрелу за то, что он украл из дома соседа две рубашки и пару брюк. "32-летний Дмитрий Славов и 25-летний Николай Лукьянов, были арестованы своими же товарищами по оружию по обвинению в мародерстве, вооруженном ограблении, похищении человека, оставлении военных позиций и попытке воспрепятствовать расследованию", – говорится в расследовании о двух украинцах, воевавших на стороне сепаратистов.

Приказы о расстрелах людей, подписанные Игорем Гиркиным. Скриншот Радио Свобода

Радио Свобода отмечает, что люди, участвовавшие в деятельности "трибуналов", поныне оставались неизвестными СМИ, а их роль в деятельности этих "судов" – неясной. Так, в ходе расследования выяснилось, что один из соратников Гиркина был связан с Владиславом Сурковым, одним из ближайших помощников президента России Владимира Путина, а другой – командующим силами боевиков на Донбассе. Все эти люди сегодня находятся либо в России, где они получили российские паспорта, либо на территории Украины, которую ныне контролируют сепаратисты.

Среди них Виктор "Нос" Аносов, глава "военной полиции" Гиркина, который, несмотря на решение двух других "судей" отправить Пичко на передовую, руководствуясь вышеупомянутым указом ПВС СССР "О военном положении" от 22.06.1941, решает применить высшую меру наказания – расстрел. Ныне Аносов занимается предпринимательством в аннексированном Крыму. Примечательно, что некоторые из упомянутых в расследовании, кроме своего участия в "трибуналах", одновременно выступали и "адвокатами" подсудимых.

"Перед казнью жертвам завязывали глаза и обматывали голову фольгой (…). Затем их убивали выстрелом в затылок из автоматического оружия", – приводятся показания очевидцев в тексте Радио Свобода.

Еще как минимум трое человек, не указанных в найденных документах, были казнены по приказу Гиркина. Среди них депутат городского совета Горловки Владимир Рыбак, пытавшийся снять со здания горсовета флаг сепаратистов. Известно только об одном случае, когда обвиняемый был оправдан. Еще один человек, согласно документам, был расстрелян, но журналистам удалось разыскать его – оказалось, что он живет в Славянске, и называет себя "единственным выжившим" среди "осужденных" "трибуналами" Гиркина.

"Смертная казнь за мелкое преступление едва ли может соответствовать требованиям честного суда. В данном деле содержатся признаки военного преступления", – говорит об этом расследовании ведущий эксперт по международному праву в области защиты прав человека Уэйн Джордаш.

Имена остальных участников "трубуналов", названных в расследовании: Вячеслав "Балу" Апраксимов, Михаил "Седой" Николаев, Юрий "Адвокат", Александр "Зубр" Зюбанов, Сергей "Трифон" Трифонов, Павел "Бешеный" Воловой, Сергей "Абвер" Здрылюк, "Берия" (имя и фамилия неизвестны).

Напомним, что Игорю Гиркину (Стрелкову) офис генерального прокурора заочно сообщил о подозрении в нарушении законов и обычаев войны.

Кроме того, Игорю Гиркину (Стрелкову) в Нидерландах предъявили обвинения по рейсу MH17.