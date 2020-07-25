12,5 тыс. гривен за работу на "удаленке". Какие должности предлагают студентам

На карантине работа из дома стала полноценной конкуренткой работе из офиса по стандартному графику. Студенты и начинающие специалисты, у которых появилось больше времени, могут получить работу с зарплатой на 25% выше, чем у офисных сотрудников. Это в среднем 12 500 грн в месяц. Вакансий для людей, ищущих работу на "удаленке", оказалось в 1,5 раза больше.

Об этом говорится в аналитике OLX Работа за июнь 2020.

Самые предлагаемые вакансии при временной занятости – это администраторы и офис-менеджеры. Им готовы платить 15 000 грн и 10 000 грн соответственно.

Молодежи без особых навыков предлагают в среднем 8250 грн в месяц при временном трудоустройстве. Так, в июне работу расклейщика листовок искали в 6 раз чаще, чем раньше.

Кроме того, работа дома стала более востребованной. На предложения деятельности из дома откликались в среднем 20 человек, в офисе – 18. Эта тенденция сохранилась еще с "карантинного" мая, когда дистанционной работой интересовались 19 человек против 13 интересовавшихся офисной.

Какую работу ищут чаще всего

Всего в июне работодатели разместили почти 2300 вакансий для людей в начале карьеры. Из них 16%, или более 360 выпало на предложения по временному трудоустройству.

С началом лета и каникул на сайте OLX вводили в поисковой запрос "работа для школьников" – 4670. Это на 151% чаще, чем в мае. Чуть меньше – поисковые запросы о поиске удаленной работы и работы дома – 4580 и 3100 соответственно.

Активно также ищут вакансии с ежедневной оплатой - это запрос на 4 месте с 3090 повторами. Закрывает топ-5 "раздача листовок" с 2310 нажатиями на "поиск" за июнь. При этом в мае такую подработку искали 410 раз. Это означает, что всего за месяц его популярность выросла на 46,6%, или почти в 6 раз.

Какие "дистанционные" вакансии предлагают работодатели

По-прежнему нужны работники в Instagram - им обещают заработок в размере 15000 грн, вакансий же - более 80. Активно ищут также промоутеров, предлагая в среднем 9000 грн в месяц. Выбрать предложение можно среди 70 вариантов. Топ-5 популярных позиций для студентов закрывают операторы - платить им готовы примерно 11500 грн, вакансий за июнь было почти 70.

Как сообщали Українськi Новини, а первые две недели карантина из-за коронавируса выросло на 60% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

На карантине популярностью и спросом начала пользоваться удаленная работа в разных сферах, позволяющая иметь доход в кризисный период. Какие вакансии были популярны в марте, рассказали кадровые специалисты.