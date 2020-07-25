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25 июля 2020, суббота, 09:30 2618 Инфографика
Бизнес 2020-07-25T10:15:12+03:00
Українські Новини
12,5 тыс. гривен за работу на "удаленке". Какие должности предлагают студентам

12,5 тыс. гривен за работу на "удаленке". Какие должности предлагают студентам

Кира Молчанова
Школьники, работа, Студенты, Вакансии, работа с компьютером, рынок труда, Дистанционная работа
Работа из дома. Фото: pexels.com
Работа из дома. Фото: pexels.com

На карантине работа из дома стала полноценной конкуренткой работе из офиса по стандартному графику. Студенты и начинающие специалисты, у которых появилось больше времени, могут получить работу с зарплатой на 25% выше, чем у офисных сотрудников. Это в среднем 12 500 грн в месяц. Вакансий для людей, ищущих работу на "удаленке", оказалось в 1,5 раза больше.

Об этом говорится в аналитике OLX Работа за июнь 2020.

Самые предлагаемые вакансии при временной занятости – это администраторы и офис-менеджеры. Им готовы платить 15 000 грн и 10 000 грн соответственно.

Молодежи без особых навыков предлагают в среднем 8250 грн в месяц при временном трудоустройстве. Так, в июне работу расклейщика листовок искали в 6 раз чаще, чем раньше.

Кроме того, работа дома стала более востребованной. На предложения деятельности из дома откликались в среднем 20 человек, в офисе – 18. Эта тенденция сохранилась еще с "карантинного" мая, когда дистанционной работой интересовались 19 человек против 13 интересовавшихся офисной.

Какую работу ищут чаще всегоКакую работу ищут чаще всего

Всего в июне работодатели разместили почти 2300 вакансий для людей в начале карьеры. Из них 16%, или более 360 выпало на предложения по временному трудоустройству.

С началом лета и каникул на сайте OLX вводили в поисковой запрос "работа для школьников" – 4670. Это на 151% чаще, чем в мае. Чуть меньше – поисковые запросы о поиске удаленной работы и работы дома – 4580 и 3100 соответственно.

Активно также ищут вакансии с ежедневной оплатой - это запрос на 4 месте с 3090 повторами. Закрывает топ-5 "раздача листовок" с 2310 нажатиями на "поиск" за июнь. При этом в мае такую подработку искали 410 раз. Это означает, что всего за месяц его популярность выросла на 46,6%, или почти в 6 раз.

Какие Какие "дистанционные" вакансии предлагают работодатели

По-прежнему нужны работники в Instagram - им обещают заработок в размере 15000 грн, вакансий же - более 80. Активно ищут также промоутеров, предлагая в среднем 9000 грн в месяц. Выбрать предложение можно среди 70 вариантов. Топ-5 популярных позиций для студентов закрывают операторы - платить им готовы примерно 11500 грн, вакансий за июнь было почти 70.

Как сообщали Українськi Новини, а первые две недели карантина из-за коронавируса выросло на 60% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

На карантине популярностью и спросом начала пользоваться удаленная работа в разных сферах, позволяющая иметь доход в кризисный период. Какие вакансии были популярны в марте, рассказали кадровые специалисты.

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