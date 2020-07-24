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24 июля 2020, пятница, 19:18 273
Общество 2020-07-24T19:45:01+03:00
Українські Новини
В Херсонской области 15 человек держали в трудовом рабстве

В Херсонской области 15 человек держали в трудовом рабстве

Ольга Фандорина
Херсонская область, Рабство, Принудительный труд, Трудовое рабство
Освобожденные из рабства. Фото: hr.npu.gov.ua
Освобожденные из рабства. Фото: hr.npu.gov.ua

В Херсонской области правоохранители разоблачили трудовое рабство, которое организовал местный житель. Мужчина заставлял удерживаемых людей безвозмездно работать на полях. Об этом сообщает пресс-служба полиции в Херсонской области.

Как установила полиция, 30-летний житель Скадовского района, который называл себя "бригадиром", психологически давил на удерживаемых и постоянно их запугивал, чтобы заставить работать на полях с утра до сумерек.

В полицию обратились двое мужчин, которым удалось сбежать из трудового рабства. На место отправились сотрудники отдела борьбы с преступлениями и силовики из "Корда", которые провели спецоперацию по освобождению людей. В трудовом рабстве находились еще 13 человек в возрасте от 19 до 53 лет. Их держали в сарае, в антисанитарных условиях. С освобожденными сейчас работают медики и психологи.

"Деньги за полевые работы пленников вербовщик забирал себе. При этом сами работники работали только за спальное место и еду", - добавили в полиции.

По данному факту правоохранители открыли уголовное производство по ст. 146 Уголовного кодекса Украины - незаконное лишение свободы или похищение человека. Также планируют возбудить дело по факту торговли людьми.

Как сообщали Українські Новини, в польских агентствах по трудоустройству говорят, что украинцев, желающих поехать работать на поля в Польше в этом году - очень много, однако еще чаще, чем до карантина, работников обманывают с зарплатой и они вынуждены жить в рабских условиях.

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