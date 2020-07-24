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24 июля 2020, пятница, 16:22 358
Силовые структуры 2020-07-24T16:30:01+03:00
Українські Новини
Полиция проверяет все версии смерти активиста Кучапина, – замминистра МВД Геращенко

Полиция проверяет все версии смерти активиста Кучапина, – замминистра МВД Геращенко

Елизавета Кесельман
МВД, Расследование, Антон Геращенко, Алексей Кучапин, смерть Кучапина
Алексей Кучапин. Фото: Facebook/Захария Керстюк
Алексей Кучапин. Фото: Facebook/Захария Керстюк

Полиция проверяет все версии смерти активиста Алексея Кучапина, который помогал бездомным. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства внутренних дел, передают Українськi Новини.

"Производство зарегистрировано по ст. 115 Уголовного кодекса (умышленное убийство). Производство именно по этой статье регистрируется всегда, когда находят тело человека и если есть подозрение, что смерть наступила при каких-то негативных обстоятельствах. Однако при осмотре места гибели Алексея Кучапина фактов, которые сразу бы указали на насильственный характер смерти, обнаружено не было. Но правоохранители тщательно проверят все возможные версии его гибели",  заявил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

По словам замминистра, при осмотре квартиры правоохранители, кроме документов и личных вещей умершего, изъяли 11 таблеток белого цвета, а на столе обнаружили предсмертную записку.

"Все вещественные доказательства направлены на проведение соответствующих экспертиз, в частности, гистологической, химической, фармакологической, графологическая и психологической. Осмотрев квартиру, полицейские установили, что обстановка внутри не была нарушена, двери без повреждений", - сказал Геращенко.

Директор Департамента коммуникации МВД Артем Шевченко добавил, что правоохранители нашли свидетеля, с которым общался погибший перед смертью. Свидетель предоставил важные показания для следствия.

Как сообщали Українськi Новини, 21 июля Кучапин был найден мертвым в квартире в Киеве. На месте смерти Кучапина полиция нашла таблетки и записку.

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