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27 июня 2020, суббота, 21:59 671
Финансы 2020-06-27T22:30:05+03:00
Українські Новини
Кабмин рассчитывает увеличить минимальную зарплату до 6 тыс. гривен. Когда и на сколько ее повысят

Кабмин рассчитывает увеличить минимальную зарплату до 6 тыс. гривен. Когда и на сколько ее повысят

Кира Молчанова
Кабмин, Зарплата, Минимальные зарплаты, Денис Шмыгаль
Зарплата в Украине
Зарплата в Украине

Кабинет Министров рассчитывает увеличить минимальную зарплату до 6 тыс. гривен с 1 января 2021 года.

Об этом говорится в сообщении Офиса Президента, передают Українськi Новини.

"Сегодня глава правительства доложил о предварительном графике, по которому повышать минимальную заработную плату. Так, с 1 сентября этого года она будет увеличена до 5 тыс. гривен, с 1 января следующего года - до 6 тыс. гривен, а с 1 июля 2021 года - до 6,5 тыс. гривен", - сказано в нем.

Ранее Президент Владимир Зеленский поручил премьер-министру Денису Шмыгалю и министру финансов Сергею Марченко повысить уровень минимальной заработной платы в Украине.

По состоянию на текущий момент минимальная месячная зарплата составляет 4 723 гривны без вычета налогов.

Как сообщали Українськi Новини, международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service прогнозирует снижение ВВП Украины в 2020 году на 4,5% и его восстановление на 3,6% в 2021 году.

При этом Международный валютный фонд ухудшил прогноз снижения ВВП Украины с 7,7% до 8,2% в 2020 году.

64% бизнеса - членов Американской торговой палаты в Украине констатирует падение доходов.

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