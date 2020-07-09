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09 июля 2020, четверг, 10:29 839
Происшествия 2020-07-09T10:45:01+03:00
Українські Новини
В киевской многоэтажке на Троещине произошел пожар, людей эвакуировали

В киевской многоэтажке на Троещине произошел пожар, людей эвакуировали

Ольга Фандорина
Пожар, ГосЧС, Пожар в Киеве, Пожар на Троещине
Пожар на Закревского. Фото: ГосЧС
Пожар на Закревского. Фото: ГосЧС

В Киеве в четверг, 9 июля в 02:10, на линию "101" поступило сообщение о том, что в 9-этажном жилом доме возник пожар. ЧП произошло по ул. Закревского, 31, в Деснянском районе столицы. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

По прибытию на место вызова, спасатели установили, что возгорание произошло в одной из квартир на 7-м этаже. Пожарные приступили к тушению огня и эвакуации жильцов дома. Во время тушения пожара огнеборцы по внутренней лестничной клетке эвакуировали из  дома и вывели на безопасное расстояние 15 человек. Среди них также был и владелец квартиры, в которой возникло возгорание.

В 2:50 пожарные локализовали пожар, а в 3:22 - ликвидировали.

В результате пожара квартира выгорела полностью, повреждены входные двери соседней квартиры, закопчены стены и потолок общего коридора.

К ликвидации пожара было привлечено 9 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 36 человек личного состава.

Причину и обстоятельства возникновения пожара будут выяснять правоохранительные органы.

Как сообщали Українські Новини, ранее из-за утечки газа спасатели эвакуировали жителей жилого дома в Киеве.

Также в Новой Каховке горела крыша пятиэтажного жилого дома. Полиция нашла мужчину, который устроил пожар в доме.

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