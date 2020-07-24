Финляндия возвращает пограничный контроль для европейских стран

В Финляндии, где открывать границы наччали с середины апреля, власти приняли решение вернуть пограничный контроль для туристов, прибывающих из Австрии, Швейцарии и Словении. Начиная с понедельника, 27 июля, для них предполагается 14-дневная самоизоляция. Об этом сообщает издание Yle.

Как отмечается, решение было принято в связи с тем, что в этих странах в последнее время ухудшилась ситуация с коронавирусом.

Помимо этих стран, пограничный контроль введен для прибывающих из Швеции, Польши, Чехии, Франции, Люксембурга, Великобритании, Испании и Португалии.

Однако Финляндия сняла ограничения на путешествия для 9 стран, не входящих в Шенген - Грузии, Японии, Южной Кореи, Китая, Туниса, Уругвая, Руанды, Таиланда и Новой Зеландии.

Критерий Финляндии, по которому страны попадают в "зеленый" список - меньше 8 новых заражений коронавирусом на 100 тысяч населения за последние 14 дней.

Как сообщали Українські Новини, Германия будет тестировать в аэропортах приезжих из стран с высоким уровнем заболевания COVID-19.

Тем временем, в Украине продили адаптивный карантин до 31 августа.