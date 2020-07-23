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23 июля 2020, четверг, 22:48 24
Общество 2020-07-23T23:00:01+03:00
Українські Новини
Плевок в глаза болельщикам: ультрас Динамо грозят протестами из-за назначения Луческу

Плевок в глаза болельщикам: ультрас Динамо грозят протестами из-за назначения Луческу

Надежда Комендантова
Протесты, ФК Динамо, Тренер, Ультрас, Динамо Киев, футбольные фанаты, Мирча Луческу
Ультрас против назначения Луческу. Фото: facebook.com/ukrultras
Ультрас против назначения Луческу. Фото: facebook.com/ukrultras

Ультрас киевского "Динамо" возмущением встретили известие о назначении главным тренером клуба экс-наставника донецкого "Шахтера" Мирчи Луческу и анонсируют акции протеста.

Об этом сказано в заявлении ультрас бело-синих в соцсетях.

"Что ж, мы до последнего верили, что это какой-то неудачный розыгрыш, но руководство клуба потеряло все остатки здравого смысла, чести и достоинства. Назначение 74-летнего тренера, который неоднократно некорректно высказывался в адрес Динамо - это плевок в глаза всем болельщикам Динамо, и суркисы должны осознавать, какие последствия это повлечет за собой", - написали представители клуба.

В то же время, болельщики призвали работников "Динамо" Киев в знак протеста написать заявления на увольнение.

Кроме того, сообщество ультрас заявило, что "акции протеста не заставят себя долго ждать".

Сообщение Ультрас в соцсети.Сообщение Ультрас в соцсети.

Как сообщали Українські Новини, после поражения от "Колоса" из Ковалевки главного тренера киевского "Дниамо" Михайличенко отправили в отставку.

Тем временем, соцсети отреагировали на назначение Луческу главным тренером.

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