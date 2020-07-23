СБУ разоблачила хищение 37 млн гривен при реконструкции аэропорта "Борисполь"

Служба безопасности Украины задокументировала масштабное хищение государственных средств, выделенных на реконструкцию международного аэропорта "Борисполь". Об этом сообщает пресс-служба ведомства, передают Українські Новини.

"Оперативники спецслужбы установили, что менеджмент коммерческой структуры в 2017 стал победителем тендера на строительство многоуровневого паркинга в аэропорту", – говорится в сообщении.

Бизнесменов подозревают в фальсификации документов об объемах выполненных работ и использовании субъектов хозяйствования с признаками фиктивности, что позволило перевести в наличные и присвоить почти 37 миллионов гривен.

Правоохранители начали уголовное производство, сотрудники СБУ проводят ряд обысков в офисах и по месту жительства фигурантов производства.

Кроме того, в помещении одного из фигурантов правоохранители изъяли около $60 тысяч и более 1,5 миллиона гривен, законность происхождения которых не подтверждено.

Хищение средств. Фото: Служба безопасности Украины

Сейчас по всем адресам проведения обысков описывается и изымается финансово-хозяйственная документация, подтверждающая противоправную деятельность фигурантов.

Продолжается досудебное следствие в уголовном производстве, начатом по ч. 2 ст. 212 и ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины.

Ранее Українські Новини сообщали, СБУ обнаружила миллионные растраты в Житомирском бронетанковом заводе.

Также ГБР задержало сотрудника СБУ, которого подозревают в сутенерство, он систематически требовал неправомерную выгоду от женщин, которые предоставляли интимные услуги.