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23 июля 2020, четверг, 21:23 231
Силовые структуры 2020-07-23T21:30:01+03:00
Українські Новини
СБУ разоблачила хищение 37 млн гривен при реконструкции аэропорта "Борисполь"

СБУ разоблачила хищение 37 млн гривен при реконструкции аэропорта "Борисполь"

Ирина Николенко
СБУ, Хищение средств, Уголовное дело, Аэропорт Борисполь
Служба безопасности Украины. Фото: ssu.gov.ua
Служба безопасности Украины. Фото: ssu.gov.ua

Служба безопасности Украины задокументировала масштабное хищение государственных средств, выделенных на реконструкцию международного аэропорта "Борисполь". Об этом сообщает пресс-служба ведомства, передают Українські Новини.

"Оперативники спецслужбы установили, что менеджмент коммерческой структуры в 2017 стал победителем тендера на строительство многоуровневого паркинга в аэропорту", – говорится в сообщении.

Бизнесменов подозревают в фальсификации документов об объемах выполненных работ и использовании субъектов хозяйствования с признаками фиктивности, что позволило перевести в наличные и присвоить почти 37 миллионов гривен.

Правоохранители начали уголовное производство, сотрудники СБУ проводят ряд обысков в офисах и по месту жительства фигурантов производства.

Кроме того, в помещении одного из фигурантов правоохранители изъяли около $60 тысяч и более 1,5 миллиона гривен, законность происхождения которых не подтверждено.

Фото: Служба безопасности УкраиныХищение средств. Фото: Служба безопасности Украины

Сейчас по всем адресам проведения обысков описывается и изымается финансово-хозяйственная документация, подтверждающая противоправную деятельность фигурантов.

Продолжается досудебное следствие в уголовном производстве, начатом по ч. 2 ст. 212 и ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины.

Ранее Українські Новини сообщали, СБУ обнаружила миллионные растраты в Житомирском бронетанковом заводе.

Также ГБР задержало сотрудника СБУ, которого подозревают в сутенерство, он систематически требовал неправомерную выгоду от женщин, которые предоставляли интимные услуги.

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