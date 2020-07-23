Автомат с патронами за $1500: сотрудника СБУ задержали во время продажи оружия

В то время, как в Украине не разрешают свободное владение оружием, Государственного бюро расследований задержало сотрудника Службы безопасности Украины во время сбыта боеприпасов гражданину.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы бюро, передают Українськi Новини.

"Следователи Государственного бюро расследований, расположенного в городе Полтаве, при оперативном сопровождении Главного управления внутренней безопасности Службы безопасности Украины и процессуального руководства военной прокуратуры Харьковского гарнизона задержали работника одного из Киевских подразделений СБУ во время сбыта боеприпасов гражданину", - сказано в нем.

По предварительной информации, сотрудник СБУ наладил механизм сбыта оружия и боеприпасов гражданским лицам.

Так, следователями задокументирован факт сбыта жителю Харькова автомата "АКС-74", 5 магазинов к нему и более 1,2 тыс. патронов калибра 5,45 мм на сумму 1,5 тыс. долларов.

22 июля следователи ГБР задержали сотрудника СБУ во время сбыта очередной партии патронов и двух предметов, которые внешне похожи на гранаты.

Во время обыска по месту жительства задержанного, а также в одном из хранилищ в Харькове обнаружено и изъято 3,5 тыс. патронов, автомат "АКС-74" и 2 гранаты, которые внешне похожи на боевые.

На данный момент решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении в незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами (ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса), избрании в отношении него меры пресечения и отстранении от занимаемой должности.

В случае доказательства вины задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.

Как сообщали Українськi Новини, во Львовской области задержали священника, торговавшего оружием.