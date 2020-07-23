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23 июля 2020, четверг, 19:00 5
Жизнь 2020-07-23T19:00:01+03:00
Українські Новини
Лучшие поздравления с Днем Ольги в стихах

Лучшие поздравления с Днем Ольги в стихах

Анна Рудык
Праздники, Поздравление, поздравления в стихах, День Ольги
Цветы. Фото: pixabay
Цветы. Фото: pixabay

Завтра, 24 июля, отмечается День Ангела Ольги, который был установлен по церковному календарю в память о святой равноапостольной великой княгини Ольги. Українські Новини собрали лучшие поздравления в стихах для представительниц прекрасного пола с именем Ольга.

***

Поздравляю тебя, Ольга,

Этот праздник в твою честь,

А друзьям осталось только,

Поздравление прочесть.

Чтобы и любовь, и радость,

Наполняли твою жизнь,

Даже в горьком познай сладость,

И мечты, чтоб все сбылись!

***

Пожелаем мы Вам, Оля,

Век не знать тоски и боли.

Больше праздников и счастья —

Ярко жизнь свою раскрасьте!

В мелочах ищите чудо,

Избегайте пересудов

И к мечтам идите чётко

Вы уверенной походкой.

Ольги все мудры — уж точно!

Поздравляем! Любим очень.

***

Ты именем светлым зовёшься,

И гордо несёшь в эти дни

Тепло всё и всю свою силу,

Надежду и чувство любви.

Тебе, Ольга, я пожелаю

Быть стойкой и нежною быть,

Не гнуться под жизни ударами

И крепко свободу любить!

Пускай атакуют невзгоды,

Пускай леденеют сердца,

Я знаю, из той ты породы,

Из тех, кто стоит до конца.

***

Наша Оленька, словно цветочек,

Хороша и прекрасна всегда.

Будто бы заводной колокольчик,

Всем поднимет настрой без труда.

Никогда не покинет в печали,

Даст полезный, толковый совет.

Ситуаций, чтоб с нею скучали,

До сих пор в нашей памяти нет.

Оля, пусть твоя жизнь будет сказкой.

И прекрасной, и доброй, как ты.

Чтоб любимый всегда (без отмазок)

Приносил бы подарки, цветы!

***

Пожелаю тебе, Ольга,

Стать счастливой неизбежно,

Пусть успех и радость только

Будут для тебя одеждой!

И всё лучшее, что снится,

Пусть исполнится в реале,

Жизнь, как карусель, кружится,

Прогоняя прочь печали!

***

Як пісня дзвінко ллється,

Хай гарно так живеться,

Хай доля посміхається,

Здоров'я додається,

Хай буде свято на душі,

А серце щастям багатіє,

Хай водограй вирує почуттів,

Збуваються всі мрії!

***

Нехай життя, мов пісня,

Лине у любові,

Щасливі дні,

Нехай дарує доля,

Хай ангел-хоронитель дасть,

Наснагу й сильну волю,

З днем ангела вітаєм нині щиро, Оля!

***

З іменинами вітаю!

Щастя, радості бажаю!

Будь весела наче пташка,

Працьовита, як мурашка,

Наче бджілка вмій крутитись,

Як метелик не журитись!

Будь прониклива, як мишка,

А живуча наче кішка,

Будь, як лялька симпатична,

Як ворона довговічна,

Як та пава будь убрана,

Як лебідка будь кохана!

***

Найкращій дівчині на світі

Мої привітання,

Нехай здійсняться сьогодні,

Всі твої бажання,

Всі найбільші сподівання,

Потаємні мрії,

Хай втіляться у життя,

Всі твої надії!

***

Ранее Українські Новини писали, сколько будут отдыхать украинцы.

Тем временем синоптики ожидают катаклизмов в Украине из-за аномальной жары.

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