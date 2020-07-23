Лучшие поздравления с Днем Ольги в стихах

Завтра, 24 июля, отмечается День Ангела Ольги, который был установлен по церковному календарю в память о святой равноапостольной великой княгини Ольги. Українські Новини собрали лучшие поздравления в стихах для представительниц прекрасного пола с именем Ольга. *** Поздравляю тебя, Ольга, Этот праздник в твою честь, А друзьям осталось только, Поздравление прочесть. Чтобы и любовь, и радость, Наполняли твою жизнь, Даже в горьком познай сладость, И мечты, чтоб все сбылись! *** Пожелаем мы Вам, Оля, Век не знать тоски и боли. Больше праздников и счастья — Ярко жизнь свою раскрасьте! В мелочах ищите чудо, Избегайте пересудов И к мечтам идите чётко Вы уверенной походкой. Ольги все мудры — уж точно! Поздравляем! Любим очень. *** Ты именем светлым зовёшься, И гордо несёшь в эти дни Тепло всё и всю свою силу, Надежду и чувство любви. Тебе, Ольга, я пожелаю Быть стойкой и нежною быть, Не гнуться под жизни ударами И крепко свободу любить! Пускай атакуют невзгоды, Пускай леденеют сердца, Я знаю, из той ты породы, Из тех, кто стоит до конца. *** Наша Оленька, словно цветочек, Хороша и прекрасна всегда. Будто бы заводной колокольчик, Всем поднимет настрой без труда. Никогда не покинет в печали, Даст полезный, толковый совет. Ситуаций, чтоб с нею скучали, До сих пор в нашей памяти нет. Оля, пусть твоя жизнь будет сказкой. И прекрасной, и доброй, как ты. Чтоб любимый всегда (без отмазок) Приносил бы подарки, цветы! *** Пожелаю тебе, Ольга, Стать счастливой неизбежно, Пусть успех и радость только Будут для тебя одеждой! И всё лучшее, что снится, Пусть исполнится в реале, Жизнь, как карусель, кружится, Прогоняя прочь печали! *** Як пісня дзвінко ллється, Хай гарно так живеться, Хай доля посміхається, Здоров'я додається, Хай буде свято на душі, А серце щастям багатіє, Хай водограй вирує почуттів, Збуваються всі мрії! *** Нехай життя, мов пісня, Лине у любові, Щасливі дні, Нехай дарує доля, Хай ангел-хоронитель дасть, Наснагу й сильну волю, З днем ангела вітаєм нині щиро, Оля! *** З іменинами вітаю! Щастя, радості бажаю! Будь весела наче пташка, Працьовита, як мурашка, Наче бджілка вмій крутитись, Як метелик не журитись! Будь прониклива, як мишка, А живуча наче кішка, Будь, як лялька симпатична, Як ворона довговічна, Як та пава будь убрана, Як лебідка будь кохана! *** Найкращій дівчині на світі Мої привітання, Нехай здійсняться сьогодні, Всі твої бажання, Всі найбільші сподівання, Потаємні мрії, Хай втіляться у життя, Всі твої надії! *** Ранее Українські Новини писали, сколько будут отдыхать украинцы. Тем временем синоптики ожидают катаклизмов в Украине из-за аномальной жары.