Канада разрешила ввоз собак из Украины старше 8 месяцев

После скандала с запретом импорта собак из Украины в Канаду после гибели щенков на борту самолета МАУ, власти Канады разрешили ввоз собак свою на территорию, возраст которых больше 8 месяцев. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Госпродпотребслужбы Украины.

"Путешествия со своими домашними собаками из Украины в Канаду и в дальнейшем разрешены: кошки, личные собаки и коммерческие собаки старше 8 месяцев могут продолжать завозиться из Украины при условии соблюдения требований по импорту и гуманной транспортировки", – говорится в сообщении.

Как отмечается, ограничение касается только ввоза из Украины в Канаду собак в возрасте до 8 месяцев.

Как сообщали Українські Новини, в июне авиакомпания "Международные Авиалинии Украины" (МАУ) осуществляла рейс "Киев-Торонто", в ходе которого, на борту самолета погибло 38 щенков.

В ходе расследования полиция установила, что данный рейс перевозил 92 пассажира и 3 тонны грузов, включая животных.

Авиакомпания МАУ выражала свои соболезнования в связи с гибелью животных и работала с местными властями для выяснения ситуации и недопущения подобного в дальнейшем.