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23 июля 2020, четверг, 14:56 16
Внешняя политика 2020-07-23T15:15:02+03:00
Українські Новини
Канада разрешила ввоз собак из Украины старше 8 месяцев

Канада разрешила ввоз собак из Украины старше 8 месяцев

Елизавета Кесельман
Украина, Канада, Импорт собак, Ввоз собак, Путешествия с животными
Щенок. Фото: pixabay
Щенок. Фото: pixabay

После скандала с запретом импорта собак из Украины в Канаду после гибели щенков на борту самолета МАУ, власти Канады разрешили ввоз собак свою на территорию, возраст которых больше 8 месяцев. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Госпродпотребслужбы Украины. 

"Путешествия со своими домашними собаками из Украины в Канаду и в дальнейшем разрешены: кошки, личные собаки и коммерческие собаки старше 8 месяцев могут продолжать завозиться из Украины при условии соблюдения требований по импорту и гуманной транспортировки", – говорится в сообщении. 

Как отмечается, ограничение касается только ввоза из Украины в Канаду собак в возрасте до 8 месяцев. 

Как сообщали Українські Новини, в июне авиакомпания "Международные Авиалинии Украины" (МАУ) осуществляла рейс "Киев-Торонто", в ходе которого, на борту самолета погибло 38 щенков

В ходе расследования полиция установила, что данный рейс перевозил 92 пассажира и 3 тонны грузов, включая животных.

Авиакомпания МАУ выражала свои соболезнования в связи с гибелью животных и работала с местными властями для выяснения ситуации и недопущения подобного в дальнейшем.

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