Канада запретила импорт щенков из Украины после гибели животных на борту самолета МАУ

"Канадское агентство по контролю качества пищевых продуктов (CFIA) серьезно относится к защите животных. После расследования, проведенного CFIA, по значительной партии щенков с Украины, агентство решило отменить разрешение на импорт щенков для продажи в возрасте до восьми месяцев из Украины", — подчеркнули в правительстве.

Как отмечается, агентство прекратило выдавать новые разрешения, начиная с 6 июля. Запрет будет действовать, пока CFIA не убедится, что украинская сторона выполняет все условия импорта и придерживается международных стандартов для безопасной перевозки животных.

Как сообщали Українські Новини, после гибели животных полиция Киевской области открыла уголовное производство по статье 299 (жестокое обращение с животными) Уголовного Кодекса.

Собственное расследование сделали и в МАУ, однако все же заявили, что не знают причин гибели щенков на борту самолета.