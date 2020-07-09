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09 июля 2020, четверг, 19:35 283
Мир 2020-07-09T20:00:02+03:00
Українські Новини
Канада запретила импорт щенков из Украины после гибели животных на борту самолета МАУ

Канада запретила импорт щенков из Украины после гибели животных на борту самолета МАУ

Елизавета Кесельман
Украина, Импорт, Канада, МАУ, гибель животных, Импорт животных, Импорт собак
Щенок. Фото: pixabay
Щенок. Фото: pixabay

Власти Канады ввели запрет на импорт щенков из Украины после того, как на борту самолета МАУ, который выполнял рейс из Киева в Торонто, погибло 38 животных. Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства Канады.

"Канадское агентство по контролю качества пищевых продуктов (CFIA) серьезно относится к защите животных. После расследования, проведенного CFIA, по значительной партии щенков с Украины, агентство решило отменить разрешение на импорт щенков для продажи в возрасте до восьми месяцев из Украины", — подчеркнули в правительстве.

Как отмечается, агентство прекратило выдавать новые разрешения, начиная с 6 июля. Запрет будет действовать, пока CFIA не убедится, что украинская сторона выполняет все условия импорта и придерживается международных стандартов для безопасной перевозки животных.

Как сообщали Українські Новини, после гибели животных полиция Киевской области открыла уголовное производство по статье 299 (жестокое обращение с животными) Уголовного Кодекса. 

Собственное расследование сделали и в МАУ, однако все же заявили, что не знают причин гибели щенков на борту самолета. 

 

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