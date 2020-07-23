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23 июля 2020, четверг, 14:05 6
Медицина 2020-07-23T14:10:00+03:00
Українські Новини
Глава Гостуризма Олеськив заразилась коронавирусом

Глава Гостуризма Олеськив заразилась коронавирусом

Елена Новикова
Коронавирус, коронавирус в Украине, заражение коронавирусом, Марьяна Олеськив
Марьяна Олеськив. Фото: Facebook/Mariana Oleskiv
Марьяна Олеськив. Фото: Facebook/Mariana Oleskiv

Председатель Государственного агентства по вопросам развития туризма Марьяна Олеськив заболела коронавирусом, которым в Украине болеют уже 61 851 человек.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства культуры и информационной политики, передают Українськi Новини.

"Марьяна Олеськив, глава Государственного агентства развития туризма Украины, получила положительные результаты теста на ПЦР", - говорится в нем.

Отмечается, что сотрудники агентства и все, кто был в контакте с Олеськив, проходят тестирование на коронавирус.

Команда госагентства переведена на карантинный режим.

Олеськив чувствует себя хорошо.

Как сообщали Українськi Новини, ранее главный редактор издания "Цензор.нет" Юрий Бутусов заболел коронавирусом.

Ранее сообщалось о том, что в середине июня супруга Президента Владимира Зеленского Елена заболела коронавирусом.

В начале июля стало известно, что Елена Зеленская выздоровела, но нуждалась в продолжении лечения от вызванной корнавирусной инфекцией COVID-19 двусторонней пневмонии.

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