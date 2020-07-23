Глава Гостуризма Олеськив заразилась коронавирусом

Председатель Государственного агентства по вопросам развития туризма Марьяна Олеськив заболела коронавирусом, которым в Украине болеют уже 61 851 человек. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства культуры и информационной политики, передают Українськi Новини. "Марьяна Олеськив, глава Государственного агентства развития туризма Украины, получила положительные результаты теста на ПЦР", - говорится в нем. Отмечается, что сотрудники агентства и все, кто был в контакте с Олеськив, проходят тестирование на коронавирус. Команда госагентства переведена на карантинный режим. Олеськив чувствует себя хорошо. Как сообщали Українськi Новини, ранее главный редактор издания "Цензор.нет" Юрий Бутусов заболел коронавирусом. Ранее сообщалось о том, что в середине июня супруга Президента Владимира Зеленского Елена заболела коронавирусом. В начале июля стало известно, что Елена Зеленская выздоровела, но нуждалась в продолжении лечения от вызванной корнавирусной инфекцией COVID-19 двусторонней пневмонии.