Главред издания "Цензор.нет" Бутусов заболел коронавирусом

В то время, как количество заболевших коронавирусом в Киеве 18 июля по сравнению с предыдущими сутками выросло на 87 человек, главный редактор издания "Цензор.нет" Юрий Бутусов заболел коронавирусом.

Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

"У меня коронавирус. Только что получил заключение лаборатории "Дила". Считаю необходимым сообщить всем, с кем я был в контакте за последнее время", - написал он.

Бутусов отметил, что у него незначительно поднялась температура (36,9-37,2) и ощущается небольшая ломота в суставах.

Других симптомов, таких как першение и кашель, нет.

По его словам, если бы не эпидемия, он мог бы и не обратить внимание на эти симптомы.

Бутусов также отметил, что тестирование делают очень быстро, это не создает больших неудобств.

Он подчеркнул, что не знает, где мог подхватить вирус.

Бутусов сейчас находится на самоизоляции дома, члены его семьи также будут на самоизоляции до момента полного его выздоровления.

Как сообщали Українські Новини, в середине июня супруга Президента Владимира Зеленского Елена заболела коронавирусом.

В начале июля Елена Зеленская выздоровела.