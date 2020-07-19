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19 июля 2020, воскресенье, 19:14 158
Общество 2020-07-19T20:15:02+03:00
Українські Новини
Главред издания "Цензор.нет" Бутусов заболел коронавирусом

Главред издания "Цензор.нет" Бутусов заболел коронавирусом

Надежда Комендантова
СМИ, Журналист, Коронавирус, Юрий Бутусов, коронавирус в Киеве
Юрий Бутусов. Фото: facebook.com/butusov.yuriy
Юрий Бутусов. Фото: facebook.com/butusov.yuriy

В то время, как количество заболевших коронавирусом в Киеве 18 июля по сравнению с предыдущими сутками выросло на 87 человек, главный редактор издания "Цензор.нет" Юрий Бутусов заболел коронавирусом.

Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

"У меня коронавирус. Только что получил заключение лаборатории "Дила". Считаю необходимым сообщить всем, с кем я был в контакте за последнее время", - написал он.

Бутусов отметил, что у него незначительно поднялась температура (36,9-37,2) и ощущается небольшая ломота в суставах.

Других симптомов, таких как першение и кашель, нет.

По его словам, если бы не эпидемия, он мог бы и не обратить внимание на эти симптомы.

Бутусов также отметил, что тестирование делают очень быстро, это не создает больших неудобств.

Он подчеркнул, что не знает, где мог подхватить вирус.

Бутусов сейчас находится на самоизоляции дома, члены его семьи также будут на самоизоляции до момента полного его выздоровления.

Как сообщали Українські Новини, в середине июня супруга Президента Владимира Зеленского Елена заболела коронавирусом.

В начале июля Елена Зеленская выздоровела.

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