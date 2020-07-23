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  • Беларусь запретила импорт свинины из 8 областей Украины из-за случаев африканской чумы
23 июля 2020, четверг, 13:48 528
Экономика 2020-07-23T14:00:01+03:00
Українські Новини
Беларусь запретила импорт свинины из 8 областей Украины из-за случаев африканской чумы

Беларусь запретила импорт свинины из 8 областей Украины из-за случаев африканской чумы

Елизавета Кесельман
Украина, Экспорт, Беларусь, Импорт, Свинина, запрет на импорт, запрет на экспорт, Африканская чума
Мясо
Мясо

Начиная со среды, 22 июля, Беларусь ввела временные ограничения на ввоз на свою территорию с 8 областей Украины живых свиней, спермы хряков, свинины и продуктов ее переработки. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода, передает Аgravery. 

Отмечается, что по информации Всемирной организации здравоохранения животных на территории Винницкой, Волынской, Запорожской, Херсонской, Ровенской, Сумской, Тернопольской и Черниговской областей Украины зарегистрированы случаи заболевания восприимчивых видов животных африканской чумой свиней.

"В связи с этим с 22 июля вводятся временные ограничения на ввоз на территорию Беларуси из этих области Украины живых свиней, спермы хряков, свинины и продуктов ее переработки, кожевенного, рогокопитнои и кишечного сырья, щетины, мяса от диких кабанов, охотничьих трофеев, полученных от восприимчивых видов животных", - говорится в решении.

Также отмечается, что ограничения введены на корм и кормовые добавки для животных растительного и животного происхождения, в том числе из птицы и рыбы.

"Действие всех ранее выданных разрешений на ввоз данной продукции приостановлено", - подчеркнули в департаменте.

Как сообщали Українські Новини, ранее 7 стран отказалось от закупки украинской курятины из-за птичьего гриппа. 

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