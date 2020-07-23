Беларусь запретила импорт свинины из 8 областей Украины из-за случаев африканской чумы

Начиная со среды, 22 июля, Беларусь ввела временные ограничения на ввоз на свою территорию с 8 областей Украины живых свиней, спермы хряков, свинины и продуктов ее переработки. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода, передает Аgravery.

Отмечается, что по информации Всемирной организации здравоохранения животных на территории Винницкой, Волынской, Запорожской, Херсонской, Ровенской, Сумской, Тернопольской и Черниговской областей Украины зарегистрированы случаи заболевания восприимчивых видов животных африканской чумой свиней.

"В связи с этим с 22 июля вводятся временные ограничения на ввоз на территорию Беларуси из этих области Украины живых свиней, спермы хряков, свинины и продуктов ее переработки, кожевенного, рогокопитнои и кишечного сырья, щетины, мяса от диких кабанов, охотничьих трофеев, полученных от восприимчивых видов животных", - говорится в решении.

Также отмечается, что ограничения введены на корм и кормовые добавки для животных растительного и животного происхождения, в том числе из птицы и рыбы.

"Действие всех ранее выданных разрешений на ввоз данной продукции приостановлено", - подчеркнули в департаменте.

Как сообщали Українські Новини, ранее 7 стран отказалось от закупки украинской курятины из-за птичьего гриппа.