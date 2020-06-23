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23 июня 2020, вторник, 16:29 74
Шоу-бизнес 2020-06-23T17:15:01+03:00
Українські Новини
Из-за коронавируса перенесли церемонию вручения премии "Золотой глобус-2021"

Из-за коронавируса перенесли церемонию вручения премии "Золотой глобус-2021"

Елизавета Кесельман
Премия, Золотой глобус, Награждение, вручение премии, Церемония награждения
Золотой Глобус. Фото: omegastereo.com
Золотой Глобус. Фото: omegastereo.com

78-ю церемонию награждения премией "Золотой глобус" в 2021 перенесли на два месяца вперед из-за пандемии коронавируса. Об этом заявили на сайте кинопремии. 

Отмечается, что новоую дату церемонии определили на 28 февраля 2021 года. До этого, на это число была назначена церемония вручения премий "Оскар".

"Золотой глобус" - одна из самых почетных наград американской киноиндустрии, которую вручают ежегодно в начале января.

Премия создана Диком Кларком в сотрудничестве с Голливудской ассоциацией иностранной прессы, и просматривается более чем в 210 странах мира. Это одна из самых больших ночей в календаре для просмотра в прямом эфире и самое популярное шоу наград, которое объединяет лауреатов кино и телевидения. По данным Nielsen Media Research, телепередача "Золотой глобус" в 2020 году в среднем оценивалась в 4,7 балла среди взрослых людей в возрасте 18–49 лет и 18,3 миллиона зрителей.

Присуждение "Золотого глобуса" начинает сезон различных наград кино и телеиндустрии, который обычно завершается церемонией награды "Оскара". По традиции награждение проходит после голосования с участием 86 ведущих журналистов, специализирующихся на тематике Голливуда.

Как сообщали Українські Новини, на 77-й церемонии вручения премии "Золотой глобус" Голливудской ассоциации иностранной прессы сериал "Чернобыль" был признан лучшим мини-сериалом.

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