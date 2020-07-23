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23 июля 2020, четверг, 09:58 280
Силовые структуры 2020-07-23T11:30:03+03:00
Українські Новини
На Донбассе ранены четверо украинских военных

На Донбассе ранены четверо украинских военных

Анна Рудык
война на Донбассе, ООС, Ситуация в зоне ООС, обстрелы на Донбассе
ООС. Фото: Facebook/ООС
ООС. Фото: Facebook/ООС

Боевики 15 раз обстреляли позиции подразделений операции Объединенных сил (ООС) 22 июля, 4 украинских военнослужащий получили ранение.

Об этом говорится в сообщении Министерства обороны, передают Українськi Новини.

"22 июля вооруженные формирования Российской Федерации 15 раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом минометы калибра 120-мм , вооружение БМП, гранатометы разных систем, крупнокалиберный пулемет, БПЛА и стрелковое оружие", - сказано в нем.

Обстрелы зафиксированы в районе Майорска, Хутора Вольного, Крымского, Марьянки, Лебединского, Водяного, Пищевика, Старогнатовки, Талаковки, Богдановки.

"За прошедшие сутки в результате вражеских обстрелов, четверо украинских военнослужащих получили ранения", - сказано в сообщении.

Для подавления огневых средств противника наши воины оперативно применили штатное вооружение, ответ был адекватным - после чего враг прекратил свою активность.

По данным разведки, за прошедшие сутки украинские защитники уничтожили одного и ранили троих боевиков и по уточненным данным - 21 июля потери противника дополнительно составили еще двое погибших.

С начала текущих суток боевики не нарушали режим прекращения огня.

Ситуация в районе проведения операции остается контролируемой.

Как сообщали Українськi Новини, 20 июля на Донбассе погиб украинский военный, еще один получил ранения.

Также боевики отдали неидентифицированное тело погибшего военного Украине.

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