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23 июля 2020, четверг, 08:31 336
Общество 2020-07-23T08:32:02+03:00
Українські Новини
На новостройке в центре Полтавы появилась свастика и руны

На новостройке в центре Полтавы появилась свастика и руны

Анна Рудык
Фашизм, Полтава, Свастика, использование свастики
Дом в Полтаве со свастикой. Фото: интернет-издание Полтавщина
Дом в Полтаве со свастикой. Фото: интернет-издание Полтавщина

В центре Полтавы свастика и руны в качестве декора украсили новый дом, который находится на ул. Соборности. Об этом сообщает местное интернет-издание "Полтавщина".

Так, сообщается, что, если раньше свастики в Полтаве рисовали только на стенах (по крайней мере после 1943 года), то сейчас они стали декором нового дома на ул. Соборности, 5. 

Свастика на доме в Полтаве. Фото: интернет-издание ПолтавщинаСвастика на доме в Полтаве. Фото: интернет-издание Полтавщина

Отмечается, что здание со свастикой на задних стенах и рунами на фасаде вызывает у местных жителей большой интерес, полтавчане подходят к нему, чтобы сфотографировать.

Дом в Полтаве со свастикой и рунами. Фото: интернет-издание ПолтавщинаДом в Полтаве со свастикой и рунами. Фото: интернет-издание Полтавщина

В 2014 году заказчиком строительства "кафе-пекарни" на 254,5 кв.м. виcтупило ООО "Фирма АТОЛЛ". Во время общественных протестов против этого строительства на его защиту приехал Геннадий Сикалов, чтобы "поддержать одноклассника". Хотя в Едином государственном реестре юридических лиц учредителем ООО "Фирма "АТОЛЛ" указано Светлану Манжос, которая является женой Геннадия Сикалова.

Сам Геннадий Сикалов заявил, что знаки являются демонстрацией возвращения древних, традиционных знаков на улицы украинских городов, в частности Полтавы, которая не одно десятилетие была отдана на откуп оккупантам из Москвы и других инородцев.

Однако, как сообщает издание, по состоянию на 22 июля свастика и руны исчезли со здания. Владелец здания Геннадий Сикалов, когда увидел фотографию, на которой свастика уже отсутствует, переспросил, не является ли это "фотошопом"? Также он сообщил, что свастику не демонтировал.

"Солярные символы - это путь к возвращению традиций древних ариев. Эти символы есть в Ведах, они находятся на изображениях Ганеша и Будды", - сказал он.

Также он пояснил значение рун: "это старославянские руны "Опора", "Перун" (символизирующие мужское и женское начало), а также руны "Сила" и "Мир".

Свастика исчезла с дома в ПолтавеСвастика исчезла с дома в Полтаве

Как сообщали Українські Новини, в Германии закрыли аттракцион, который похож на свастику.

Ранее подростку, показавшему свастику в ТРЦ в Киеве, сообщили о подозрении.

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