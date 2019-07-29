Подростку, показавшему свастику в ТРЦ в Киеве, сообщили о подозрении

Прокуратура сообщила о подозрении несовершеннолетнему в демонстрации свастики в торгово-развлекательном центре "Городок" в районе метро "Почайна" в Киеве.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Киева, передают Українськi Новини.

"Киевской местной прокуратурой №5 совместно с департаментом защиты национальной государственности Службы безопасности Украины разоблачен молодой человек, который распространял символику национал-социалистического (нацистского) тоталитарного режима в одном из торговых центров на столичной Оболони", - сказано в нем.

Инцидент произошел 16 февраля в торговом центре, расположенном на проспекте Бандеры.

17-летний парень, находясь в помещении центра, с помощью программного обеспечения TeamViewer совершил со своего мобильного телефона доступ к системе компьютера, с которого осуществлялась трансляция рекламы на LED-панели на лестнице в ТРЦ.

Пароль к системе был запечатлен на мониторе в результате сбоя в работе компьютера.

Юноша воспользовался этой технической неисправностью и загрузил в систему фото с изображением нацистской свастики.

Указанное изображение в течение определенного времени демонстрировалось посетителям через монитор, расположенный на первом этаже центра, пока работники охраны не отключили питание системы компьютера.

По результатам расследования несовершеннолетнему сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 436-1 Уголовного кодекса (распространение, а также публичное использовании символики национал-социалистического (нацистского) тоталитарного режима).

В настоящее время досудебное расследование продолжается.

Как сообщали Українськi Новини, в феврале Служба безопасности Украины начала расследовать размещение нацистской символики в торгово-развлекательном центре "Городок" в районе метро "Почайна" в Киеве.

16 февраля в киевском ТРЦ "Городок" на LED-лестнице появилось изображение свастики.

Администрация ТРЦ объяснила этот инцидент хакерской атакой, подчеркнув, что ни администрация, ни его сотрудники не имеют отношения к указанному случаю.

Ранее в Полтаве вандалы осквернили памятники жертвам нацизма, разрисовав их свастикой.