В Германии закрыли аттракцион, который похож на свастику

Парк развлечений "Татцмания" в немецком городе Леффинген принял решение закрыть один из своих аттракционов после критики посетителей.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание Badische Zeitung.

"По мнению многих посетителей, конструкции установленного недавно аттракциона "Полет орла" при вращении напоминали свастику", - говорится в сообщении.

Видео с аттракционом, подтверждающие сходство, начали распространяться в интернете почти сразу после начала работы аттракциона.



Администрация парка узнала о сходстве со свастикой от посетителей.

По словам руководителя парка Патрика Хасслера, это было недопустимо, поэтому сейчас аттракцион закрыт.







Как сообщали Українські Новини, в киевском клубе "Бинго" прошел рок-концерт, на который пришли в том числе и люди неонацистских взглядов и с атрибутикой Третьего рейха. Многие из них были в футболках со свастикой и в нацистских тату.



Позже полиция начала расследовать появление в ночном клубе Киева посетителей с нацистскими татуировками и флагами со свастикой.



Тем временем Марина Порошенко раздает бюджетные деньги на свастику.



