Общественные организации требуют включить их представителей в состав Трехсторонней контактной группы

Общественные организации требуют включить их представителей в состав украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе (Украина - Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе - Россия).

Об этом сообщил адвокат, правозащитник, глава Общественного совета при Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Геннадий Борисичев в ходе пресс-конференции, передают Українськi Новини.

"Мы вышли с этой инициативой, дабы показать Президенту Владимиру Зеленскому, что есть альтернативные люди, есть общественные деятели, журналисты, правозащитники, политологи", - сказал он.

Он отметил, что минский процесс продолжает саботироваться окружением Зеленского, создаются искусственные препятствия для реализации его предвыборных обещаний по скорейшему мирному урегулированию на Донбассе.

Представители общественных организаций отметили, что непрозрачные назначения переговорщиков в качестве представителей ОРДЛО, а также явно второстепенных лиц, не обладающих достаточным авторитетом в среде самих переселенцев, вызвали недоверие у большей части украинского общества, и абсолютное отрицание у тех, кто проживает на неподконтрольных территориях.

По словам журналиста, представителя общественной организации "Центр Свободы Слова" Дмитрия Васильца, переговоры об урегулировании ситуации на Донбассе увенчаются успехом лишь при участии в них людей, которые не содействуют разжиганию войны.

Доктор политических наук Александр Семченко, подчеркнул же, что сама инициатива Президента о включении в состав делегаций представителей общественности - носит позитивный характер.

Однако, исполнение самой инициативы вице-премьер-министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексеем Резниковым, дискредитировало саму идею.

По мнению Семечко, представленные переговорщики от общественности руководствуются лишь личными политическими интересами и ни к чему хорошему это не приведёт.

Кроме этого, представители общественных организаций пригрозили Зеленскому, что в случае его бездействия, они намерены создать более эффективные переговорные площадки.

Как сообщали Українськi Новини, 5 мая Президент Владимир Зеленский утвердил новый состав делегации Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе (Украина - Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе - Россия).