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22 июля 2020, среда, 22:18 80
Президент 2020-07-22T22:18:57+03:00
Українські Новини
Налоговые каникулы и мобилизация: что Зеленский предложил резервистам

Налоговые каникулы и мобилизация: что Зеленский предложил резервистам

Надежда Комендантова
Призыв в армию, Мобилизация, резервисты, Владимир Зеленский, Налоговые каникулы, совет резервистов, комиссариат
Встреча Зеленского с резервистами. Фото: Офиса президента
Встреча Зеленского с резервистами. Фото: Офиса президента

После того, как Минобороны Украины объявило призыв резервистов, Президент Владимир Зеленский обсудил с Советом резервистов Вооруженных сил законодательные изменения относительно военного резерва.

Об этом говорится в сообщении на сайте Президента, передают Українськi Новини.

"Президент Владимир Зеленский во время встречи с представителями Совета резервистов Вооруженных сил Украины обсудил изменения в законодательство, касающиеся военного резерва", - сказано в нем.

Участники обсудили законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования отдельных вопросов исполнения воинской обязанности и ведения воинского учета".

Он предусматривает переформирование в соответствии с европейскими подходами военных комиссариатов в территориальные центры комплектования и социальной поддержки.

Также он внедряет новый вид военной службы - военная служба по призыву лиц из числа резервистов в особый период, которая предусматривает возможность призыва без объявления мобилизации на срок до шести месяцев.

Документ также предусматривает распространение на резервистов комплекса социальных гарантий, которые действуют для мобилизованных лиц, а также создание военного учета резервистов с помощью автоматизированной системы "Обериг" (Единый государственный реестр военнообязанных и резервистов).

Кроме этого законопроекта собеседники обсудили проект закона "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно отдельных вопросов усовершенствования обеспечения организации выполнения воинского долга в особый период".

Он предусматривает льготное налогообложение физических лиц - предпринимателей в случае их призыва на военную службу из числа резервистов в особый период.

В частности, на все время такой службы они освобождаются от обязанности начисления, уплаты и предоставления налоговой отчетности по налогу на доходы физических лиц.

Заместитель председателя Совета резервистов Мирослав Гай поблагодарил Зеленского за поддержку инициативы и вынесение на рассмотрение парламента законопроектов как неотложных.

Он выразил надежду на то, что в сентябре эти законопроекты будут проголосованы в первом чтении.

Во время встречи Зеленский также вручил военнослужащим государственные награды.

По его словам, ему известно, что для большинства военных награды - не главное, однако он выразил убеждение, что из таких деталей, как награда за боевые заслуги, складывается отношение власти к военным и их подвигам.

Как сообщали Українські Новини, 23 марта Президент Владимир Зеленский из-за карантина перенес призыв на срочную военную службу на лето.

Тем временем, ранее Кабинет Министров установил численность граждан, подлежащих призыву на срочную военную службу в апреле-июне, в 16 460 человек.

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