Дожди отступят, но местами сохранится прохлада. Прогноз погоды на 23 июля

23 июля в Киеве небольшая облачность, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +12…+14 градусов, днем +22…+24 градуса.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины небольшая облачность, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +8…+14 градусов, днем +19…+25 градусов.

В Карпатах без осадков, температура ночью +6…+11 градусов, днем +12…+17 градусов.

В Моршине без осадков, температура ночью +9…+11 градусов, днем +22…+24 градуса.

В Трускавце без осадков, температура ночью +9…+11 градусов, днем +21…+23 градуса.

В Сваляве без осадков, температура ночью +11…+13 градусов, днем +23…+25 градусов.

На севере Украины небольшая облачность, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +8…+14 градусов, днем +19…+25 градусов.

В центре Украины небольшая облачность, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +9…+15 градусов, днем +20…+27 градусов.

На востоке Украины небольшая облачность, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +9…+15 градусов, днем +22…+28 градусов.

На юге Украины небольшая облачность, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13…+18 градусов, в Одесской и Херсонской областях +15…+20 градусов; днем +24…+30 градусов.

В Крыму небольшая облачность, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +15…+20 градусов, днем +24…+29 градусов.

В Ялте без осадков. Температура ночью +17…+19 градусов, днем +28…+30 градусов.

22 июля на 9:00 температура воды составляла в Черном и Азовском морях +22…+25 градусов, в Днепре возле Киева +21 градус.

Как сообщали Українські Новини, ранее синоптик дал подробный прогноз на все лето в Украине.

Также синоптики прогнозировали аномальную жару с тропическими дождями и засухой в июле.