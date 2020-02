SpaceX вывела на орбиту еще 60 интернет-спутников

Американская компания Илона Маска SpaceX отправила на низкую околоземную орбиту очередные 60 интернет-спутников в рамках проекта Starlink. SpaceX подтвердила успешный вывод на орбиту всех спутников. Об этом сообщает DW.

Таким образом, число микроспутников на орбите в рамках развертывания глобальной сети интернет-покрытия Starlink доведено до 300.

Сообщается, что ракета-носитель Falcon 9 с микроспутниками была запущена с базы ВВС США на мысе Канаверал во Флориде.

При этом первая многоразовая ступень тяжелой двухступенчатой ракеты, использовавшейся уже в четвертый раз, не смогла совершить посадку на плавучую платформу Of Course I Still Love You в Атлантическом океане у побережья штата Южная Каролина и упала в воду вблизи от нее. Тем не менее SpaceX пообещала доставить ее на берег.





Successful deployment of 60 Starlink satellites confirmed! pic.twitter.com/bKBtI5UZEB — SpaceX (@SpaceX) February 17, 2020





