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17 февраля 2020, понедельник, 21:48 14
Космос 2020-02-17T21:49:52+02:00
Українські Новини
SpaceX вывела на орбиту еще 60 интернет-спутников

SpaceX вывела на орбиту еще 60 интернет-спутников

Валерия Драгомирова
Илон Маск, Орбита, SpaceX, Starlink

Американская компания Илона Маска SpaceX отправила на низкую околоземную орбиту очередные 60 интернет-спутников в рамках проекта Starlink. SpaceX подтвердила успешный вывод на орбиту всех спутников. Об этом сообщает DW.

Таким образом, число микроспутников на орбите в рамках развертывания глобальной сети интернет-покрытия Starlink доведено до 300.

Сообщается, что ракета-носитель Falcon 9 с микроспутниками была запущена с базы ВВС США на мысе Канаверал во Флориде.

При этом первая многоразовая ступень тяжелой двухступенчатой ракеты, использовавшейся уже в четвертый раз, не смогла совершить посадку на плавучую платформу Of Course I Still Love You в Атлантическом океане у побережья штата Южная Каролина и упала в воду вблизи от нее. Тем не менее SpaceX пообещала доставить ее на берег.




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