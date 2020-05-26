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26 мая 2020, вторник, 21:44 308
Космос 2020-05-26T22:15:01+03:00
Українські Новини
Завтра SpaceX впервые отправит экипаж астронавтов к МКС на корабле Crew Dragon

Завтра SpaceX впервые отправит экипаж астронавтов к МКС на корабле Crew Dragon

Елизавета Кесельман
МКС, SpaceX, астронавты, Илон Маск, Crew Dragon
Crew Dragon. Фото: The Verge
Crew Dragon. Фото: The Verge

Американская компания Илона Маска SpaceX уже завтра, 27 мая, впервые отправит корабль Crew Dragon вместе с астронавтами на Международную космическую станцию. Это будет первый за 9 лет запуск людей на орбиту из США. Мероприятие посетит президент Америки Дональд Трамп. Об этом сообщает The Verge.

В частности, цель предстоящей миссии Crew Dragon — вернуть орбитальные запуски в США, которые прекратились после завершения программы использования многоразовых кораблей Space Shuttle. С тех пор NASA было вынуждено платить России за отправку людей в космос на российских космических кораблях "Союз".

SpaceX готовилась к этому моменту последние шесть лет. В прошлом году компания провела финальную проверку, успешно выпустив Crew Dragon на станцию без экипажа на борту. Компания также проверила систему аварийного выхода из так называемой  капсулы, подтвердив, что Crew Dragon может доставить людей в безопасное место, если что-то пойдет не так во время запуска. Но были и неудачи, которые необходимо преодолеть, в том числе отказы ракет и взрыв корабля Crew Dragon во время наземных испытаний в прошлом году.

Однако SpaceX восстановил корабль, устранив все неполадки и назвав неудачи "подарками", которые помогли компании создать более безопасную модель.

Как сообщали Українські Новини, SpaceX планирует отправлять туристов в космос через два года. 

Кроме того, SpaceX вывела на орбиту 60 интернет-спутников. 

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