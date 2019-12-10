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10 декабря 2019, вторник, 23:42 96
Политика 2019-12-10T23:42:31+02:00
Українські Новини
В Стокгольме вручили Нобелевские премии

В Стокгольме вручили Нобелевские премии

Ольга Фандорина
Ольга Фандорина
Нобелевская премия
Нобелевская премия. Фото: twitter.com/nobelprize
Нобелевская премия. Фото: twitter.com/nobelprize

В Стокгольмской филармонии прошла церемония вручения Нобелевских премий. Об этом сообщается в официальном Twitter-аккаунте Нобелевской премии.

Король Швеции Карл XVI Густав вручил награды в области медицины, физики, химии, литературы и экономики. Дипломы и золотые медали получили 14 человек. Глава правления Нобелевского фонда Карл-Хенрик Хелдин, выступая на церемонии, отметил, что прогресс возможен лишь на основе фактов. По его словам, в современном мире отсутствует уважение к неопровержимым доказательствам отрицательного влияния образа жизни человечества на климат.

"Когда молодые люди встают и требуют, чтобы все мы прислушивались к науке и действовали, они заслуживают нашей поддержки", - добавил Хелдин.

В этом году Нобелевскую премию по физиологии и медицине получили Уильям Кэлин и Грегг Семенца из США, а также сэр Питер Рэтклифф из Великобритании.

Лауреатами награды в области физики стали канадец Джеймс Пиблз, швейцарцы Мишель Майор и Дидье Кело.

Нобелевской премии по химии удостоены американец Джон Гудинаф, британец Стэнли Уиттингем и японец Акира Есино .

В этом году были вручены сразу две награды в области литературы - за 2018 и 2019 годы. В прошлом году было принято решение не вручать Нобелевскую премию по литературе из-за скандала. В итоге премию за 2018 год получила польская писательница и поэтесса Ольга Токарчук, а за 2019 год - австрийский драматург Петер Хандке.

Награду Государственного банка Швеции по экономике памяти Альфреда Нобеля получили индийско-американский исследователь Абхиджит Банерджи, француженка Эстер Дюфло и американец Майкл Кремер.

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