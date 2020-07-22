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  • У Супрун рассказали, что есть во время простуды и тогда, когда подхватил кишечную инфекцию
22 июля 2020, среда, 08:00 173
Lifestyle 2020-07-22T09:15:02+03:00
Українські Новини
У Супрун рассказали, что есть во время простуды и тогда, когда подхватил кишечную инфекцию

У Супрун рассказали, что есть во время простуды и тогда, когда подхватил кишечную инфекцию

Кира Молчанова
Грипп, Еда, Супрун, Простуда, Кишечная инфекция
Крем-суп из тыквы. Фото: edimdoma.ru
Крем-суп из тыквы. Фото: edimdoma.ru

Со временем взгляды на то, чем лечить грипп и простуду пересматриваются. Так, врачи уже отказываются от лечения этих болезней антибиотиками, а Ульяна Супрун рассказывает, что иногда полезно есть во время болезни, но порой все же хватает только питья.

Во время инфекционного заболевания с температурой, насморком, головной болью и слабостью в теле есть может не хотеться вообще. Однако, исследования мышей, инфицированных вирусом гриппа, показали, что мыши, которые не хотели есть и не ели, хуже выздоравливали и даже умирали. А те, которых искусственно, все выздоравливали.

При заболевании гриппом, стоит включить в рацион:

  • овощной суп или куриный бульон. В них много нутриентов, а приготовить достаточно просто, даже если вы болеете и должны готовить, и можно просто пить из чашки, сидя в постели.
  • рис или тост. Простые углеводы, от которых, не болит живот, а вкус не раздражает. Это важно, ведь во время болезни часто тошнит, и от запаха яичницы с ветчиной может стать плохо.
  • имбирь. Главным доказанным свойством имбиря является борьба с тошнотой. Имбирь можно заливать кипятком и делать из него напиток или добавлять его в чай. Также можно есть маринованные "лепестки".
  • продукты с витамином С.
  • все зеленое, то есть зелень, брокколи, листовая капусты, горошек. Эти нутриенты содержат про-витамин А и много магния, фолата и опять же витамина С.
  • не надо меда. Есть данные, что кето-диета (то есть рацион, в котором вообще нет углеводов) может быть вспомогательной в случае гриппа. Кетоны способствуют размножению гамма дельта Т клеток, необходимых в преодолении вируса. Этот совет противоречит совету есть тосты или рис, конечно, и проведены те исследования были только на мышах, а не на людях.
  • молочные продукты, в случае гриппа и других вирусных инфекций не советуют. Во-первых, они могут увеличить образование слизи. Иногда это хорошо, иногда это вредит. Во-вторых, во время болезни может развиться временная лактазная непереносимость, то есть молоко может вызывать вздутие, метеоризм или диарею.

Что есть, если подхватил кишечную инфекцию

Когда диарея, есть не хочется, но, как ни странно, есть надо. В случае гастроэнтерита - воспаления кишечника вследствие бактериальной, вирусной или паразитарной инфекции, следует стараться есть.

Среди продуктов, которые можно есть при диарее, такие:

  • Рис
  • Печеные яблоки без кожуры (похоже на детское питание)
  • Бананы
  • Тосты (сухари)
  • Пить можно овощной бульон (нормально посоленный) и негазированные напитки.

Еды, богатой клетчаткой, во время диареи лучше избегать. Но после того, как диарея пройдет, постепенно следует увеличивать потребление клетчатки - именно она нужна кишечной микробиоте для восстановления своего баланса.

Как сообщали Українські Новини, ученые выяснили, что биологическое старение характеризуется прогрессирующим снижением способности поддерживать гомеостаз, что в итоге ведет к развитию возрастных заболеваний и, наконец, к смерти.

Чтобы вернуть густоту, длину и здоровье волосам, в первую очередь нужно сбалансировать свое питание. Специалисты назвали три продукта, которые помогут это сделать.

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