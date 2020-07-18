Эксперты назвали лучшие продукты, которые помогут справиться с выпадением волос

По статистике, проблема выпадения волос беспокоит более 70% людей в мире! Оказывается, волосы очень чувствительны к любым негативным воздействиям. Каждое более или менее сильное отклонение от нормы в работе организма сказывается на силе и росте волос. Среди главных причин проблемы врачи-трихологи называют ослабленный иммунитет, стрессы и недосыпание, авитаминоз, недостаток железа, монодиеты, гормональные нарушения. Чтобы вернуть густоту, длину и здоровье волосам, в первую очередь нужно сбалансировать свое питание. Какие продукты способны помочь остановить выпадение волос и привести их в норму?

О том, как справиться с проблемой, рассказали эксперты "Полезной программы", которая вышла на "Интере".

ФАСОЛЬ

Чем полезна?

"Фасоль – один из самых полезных продуктов для человека и очень важна для укрепления волос, – рассказывает врач-гастроэнтеролог Татьяна Кулиш. – Все бобовые – это великолепный источник белка, необходимый для роста волос, а еще они богаты железом, цинком и биотином. Чаще всего ломкость и хрупкость волос возникают именно из-за нехватки биотина. Употребляйте две чашки фасоли в неделю – и ваши волосы будут блестящими и здоровыми!"

Как выбрать?

"Качественная фасоль должна быть максимально сыпучей, твердой на ощупь, с гладкой поверхностью без повреждений, – объясняет эксперт по качеству продуктов Григорий Иванов. – Откажитесь от покупки фасоли, если она имеет сморщенную поверхность и мягкая на ощупь. Дырочки на бобах – признак того, что ею уже полакомились жучки. Такую фасоль лучше не брать".

КЕФИР

Чем полезен?

"Молочные продукты, в том числе кефир – отличные источники кальция, важнейшего микроэлемента для роста и укрепления волос, – говорит врач-гастроэнтеролог Наталья Харченко. – Также в молочных продуктах содержится казеин, который предотвращает выпадение волос и улучшает цвет кожи. А еще – борется с хронической усталостью, стрессами и бессонницей. Лучше всего пить кефир за пару часов до сна. Так кальций усваивается лучше, чем если выпить стаканчик полезного напитка непосредственно перед тем, как ложиться спать".

Как выбрать?

"Натуральный кефир состоит только из молока и закваски кефирного гриба, – рассказывает эксперт по качеству и безопасности пищевых продуктов Мария Янчик. – Кефир должен быть белым, без комочков и неприятного запаха. Желтоватый оттенок, как и вздутая упаковка, говорит о том, что напиток забродил. Если срок хранения продукта превышает 14 дней, значит, в нем присутствуют консерванты".

ЛОСОСЬ

Чем полезен?

"Красная рыба имеет в составе полиненасыщенные жирные кислоты омега-3, которые необходимы для здоровья кожи головы и блеска волос, – объясняет врач-инфекционист Евгения Менжулина. – Их нехватка приводит к сухости кожи головы, а волосы выглядят истощенными. Также рыба – отличный источник белка. А, как известно, волосы состоят на 80% из белка кератина. В рыбе много витамина В12 и железа, которые также питают и укрепляют наши локоны. Чтобы получить максимальную пользу, красную рыбу рекомендуется употреблять в пищу регулярно, 2-3 раза в неделю по 100-150 г в день".

Как выбрать?

"У свежей рыбы должны быть блестящие глаза и равномерно окрашенные красные жабры без слизи, – рассказывает эксперт по качеству и безопасности продуктов питания Елена Сидоренко. – Серовато-коричневые жабры говорят о том, что рыба давно лежит на прилавке. Также попросите продавца надавить пальцем на мякоть рыбы. Она должна быть достаточно упругой и быстро восстанавливать форму. Если у рыбы резкий кислый запах, а мясо рыбы легко отделяется от костей – ее срок хранения давно прошел".

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