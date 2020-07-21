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21 июля 2020, вторник, 15:46 2221
Общество 2020-07-21T16:45:19+03:00
Українські Новини
Суд оправдал пловца из Гидропарка, за которым гнались полицейские во время жесткого карантина

Суд оправдал пловца из Гидропарка, за которым гнались полицейские во время жесткого карантина

Елизавета Кесельман
Киев, Суд, Гидропарк, Днепровский районный суд г. Киева, Нарушение карантина

Днепровский районный суд Киева 20 июля оправдал спортсмена Валентина Бурьянова, который 6 апреля переплыл Днепр и попал в Гидропарк из-за того, что его не пустили к тренажерам. Об этом сам спортсмен сообщил на своей в Facebook.

Как заявил сам спортсмен, суд закрыл административное дело против него из-за отстутствия состава преступления. 

Скриншот: Facebook/Valentyn Buryanov Скриншот: Facebook/Valentyn Buryanov

"За эти неполных четыре месяца полицейские доказали, что дна и разумных границ для них не существует. Аваковцы применяют все возможные механизмы своей безнаказанности: превышение полномочий, незаконное задержание, применение спецсредств, унижение чести и достоинства, подделка процессуальных документов, неуважение к суду", утверждает спорстмен.

Бурьянов также заявил, что за "все преступления прийдется отвечать", и "не попрощался с Аваковцами", но написал "до встречи в судах". 

Как сообщали Українські Новини, 6 апреля полиция Киева составила административные протоколы за несоблюдение правил карантина на 2 участников акции протеста против противоэпидемических запретов.

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