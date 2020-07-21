Суд оправдал пловца из Гидропарка, за которым гнались полицейские во время жесткого карантина

Днепровский районный суд Киева 20 июля оправдал спортсмена Валентина Бурьянова, который 6 апреля переплыл Днепр и попал в Гидропарк из-за того, что его не пустили к тренажерам. Об этом сам спортсмен сообщил на своей в Facebook.

Как заявил сам спортсмен, суд закрыл административное дело против него из-за отстутствия состава преступления.

Скриншот: Facebook/Valentyn Buryanov

"За эти неполных четыре месяца полицейские доказали, что дна и разумных границ для них не существует. Аваковцы применяют все возможные механизмы своей безнаказанности: превышение полномочий, незаконное задержание, применение спецсредств, унижение чести и достоинства, подделка процессуальных документов, неуважение к суду", – утверждает спорстмен.

Бурьянов также заявил, что за "все преступления прийдется отвечать", и "не попрощался с Аваковцами", но написал "до встречи в судах".

Как сообщали Українські Новини, 6 апреля полиция Киева составила административные протоколы за несоблюдение правил карантина на 2 участников акции протеста против противоэпидемических запретов.