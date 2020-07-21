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21 июля 2020, вторник, 05:23 11
Lifestyle 2020-07-21T05:23:01+03:00
Українські Новини
Три знака зодиака справятся с любыми препятствиями сегодня, — астролог

Три знака зодиака справятся с любыми препятствиями сегодня, — астролог

Елена Новикова
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Гороскоп на 21 июля 2020. Фото: pixabay
Гороскоп на 21 июля 2020. Фото: pixabay

В то время, как в понедельник Тельцов, Скорпионов и Козерогов удача сопровождала во всех делах, во вторник Овны, Львы и Водолеи смогут справиться с любыми препятствиями. Подробнее о том, что ждет представителей этих трех знаков зодиака 21 июля, расскажут Українські Новини.

Овен

Овнов ждет отличный день, в течение которого они смогут справиться со всеми сложными моментами, которые могут возникнуть, успешно выйти из затруднительного положения. Во вторник представители этого знака обретут уверенность в собственных силах, их настроение будет на высоте, а общение с любимыми и друзьями зарядит положительной энергией.

Лев

Этот день как нельзя лучше подходит для любых важных начинаний, всего того, что может разнообразить и улучшить жизнь Львов. Вероятно, во вторник им предстоит сделать некий выбор. Он окажется верным, положительным образом повлияет на ход текущих дел. В личной жизни представителям этого знака также удастся избежать серьезных проблем. Они смогут проявить гибкость и удачно договориться с партнерами по важным вопросам.

Водолей

Хороший день для развития творческих способностей ждет Водолеев. Их дар убеждения укрепит позиции в глазах окружающих. Во вторник у представителей этого знака зодиака многое получится, удастся реализовать смелые планы и начинания в жизнь. Также, вероятно, в жизни Водолеев могут появиться люди, которые сыграют не последнюю роль в реализации далеко идущих планов, окажут содействие в решении сложных вопросов.

Как сообщали Українські Новини, в последний месяц лета украинцев ждет дополнительный выходной по случаю День Независимости, который приходится на 24 августа.

Также В Арабских Эмиратах успешно запустили миссию на Марс.

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