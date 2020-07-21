IKEA намерена открыть первый магазин в Украине до 2021 года

Несмотря на скандал по незаконной вырбуке лесов, сеть магазинов мебели и товаров для дома IKEA (Швеция) удвоила мощности онлайн-магазина в Украине и намерена открыть первый физический магазин до конца текущего года. Об этом говорится в сообщении компании, передают Українськi Новини.

"Компания более чем в 2 раза увеличила свою способность обрабатывать заказы, сделанные через интернет-магазин IKEA в Украине, и теперь способна удовлетворить спрос как в Киеве, так и в других регионах. Учитывая высокую заинтересованность в продуктах IKEA на рынке, компания планирует и в дальнейшем инвестировать в мощности для обработки заказов, а также намерена открыть два дополнительных пункта выдачи заказов в Киеве, чтобы быть доступной для еще большего количества людей в столице и доставлять заказы в кратчайшие возможные сроки", - сказано в нем.

Согласно сообщению, заказ можно сделать на сайте www.ikea.ua, выбирая услугу получения товаров в одном из двух пунктов выдачи IKEA в Киеве бесплатно или выбирая доставку на дом.

"IKEA также стремится как можно быстрее открыть первый магазин в городском формате в Киеве до конца 2020 года. Он будет расположен в ТРЦ Blockbuster Mall, с которым компания недавно подписала договор аренды", - говорится в сообщении.

Отмечается, что дополнительная информация об открытии магазина будет сообщена отдельно.

Как сообщали Українськi Новини, IKEA запустила официальный интернет-магазин в Украине 14 мая, однако вскоре временно приостановила его работу.

Ранее IKEA планировала открыть первый магазин нового городского формата в Киеве в торгово-развлекательном центре Ocean Mall в 2019 году.

IKEA основана в 1943 году в Швеции Ингваром Кампрадом.

Первый торговый центр компании открылся в 1958 году.

В состав ІКЕА входит производственная группа Swedwood, которая занимается производством деревянной мебели и комплектующих и имеет 35 заводов в 9 странах.