Полиция установила личности части заложников из автобуса в Луцке, их телефоны выключены

В Луцке неизвестный с оружием и взрывчаткой держит в заложниках около 20 человек.Фото: Волинські Новини

В Луцке неизвестный с оружием и взрывчаткой держит в заложниках около 20 человек.Фото: Волинські Новини

Полиция установила личности части пассажиров автобуса, которые были захвачены в заложники в Луцке, их телефоны выключены.

Об этом Українським Новинам сообщили в пресс-службе полиции Волынской области, передают Українськi Новини.

"Часть пассажиров установлена, у них выключены телефоны", - сказали в ведомстве.

Полиция отмечает, что автобус находится на Театральной площади в центре Луцка, так как захвативший автобус перегнал его туда.

Известно также, что подозреваемый захватил автобус междугороднего маршрута "Берестечко - Красиловка".

Как сообщали Українськi Новини, полиция устанавливает личность человека, захватившего автобус с заложниками в Луцке, и ведет с ним переговоры. Открыто уголовное производство по факту захвата 20 заложников в автобусе в Луцке по части 2 статьи 147 Уголовного кодекса (захват заложников).

Ранее сообщалось о том, что Президент Владимир Зеленский заявляет, что взял под личный контроль ситуацию с захватом заложников в Луцке. Он отметил, что сейчас полицейскими введена операция "Заложник", а Служба безопасности Украины ввела план "Бумеранг".