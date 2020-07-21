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21 июля 2020, вторник, 10:28 43
Происшествия 2020-07-21T11:00:02+03:00
Українські Новини
Под Харьковом поезд Hyundai Киев - Харьков вышел из строя. Рейс задержали на 2 часа

Под Харьковом поезд Hyundai Киев - Харьков вышел из строя. Рейс задержали на 2 часа

Анна Рудык
Укрзализныця, сход с рельсов, Остановка поезда, Hundai
Поезд Hundai Roten. Фото: Укрзализныця
Поезд Hundai Roten. Фото: Укрзализныця

Сегодня ночью на станции Люботин (Харьковская область) вышел из строя подвижной состав поезда Hyundai №726 сообщением Киев - Харьков. Об этом говорится в сообщении пресс-службы "Укрзализныци" в Telegram.

Так, сообщается, что поломка произошла на станции Люботин.

Пассажиры рейса были доставлены на станцию назначения с помощью вспомогательного локомотива с задержкой в 2 часа.

Специалисты "Укрзализныци" и Hyundai Rotem выясняют причины остановки поезда.

Как сообщали Українські Новини, вчера в Днепропетровской области из-за схождения с рельс частного подвижного состава перекрывали движение поездов, однако на данный момент оно возобновлено. Авария на перегоне Воскобойня - Верхнеднепровск, которая привела к задержке железнодорожного движения, произошла около двух часов ночи. Грузовой поезд № 3531, который двигался по перегону, остановился на 135 км срабатывания автотормозов. Во время осмотра подвижного состава локомотивная бригада обнаружила сход с рельсов трех вагонов и высыпание груза (катанки) с одной из них.

Ранее в Кривом Роге грузовой поезд столкнулся с локомотивом, вагоны сошли с рельс.

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