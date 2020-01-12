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12 января 2020, воскресенье, 14:44 24
Происшествия 2020-01-12T15:00:01+02:00
Українські Новини
В Кривом Роге грузовой поезд столкнулся с локомотивом, вагоны сошли с рельс

В Кривом Роге грузовой поезд столкнулся с локомотивом, вагоны сошли с рельс

Ольга Фандорина
сход с рельсов, Грузовой поезд, столкновение поездов
Грузовой поезд. Фото: one.kr.ua
Грузовой поезд. Фото: one.kr.ua

17 вагонов грузового поезда с окатышами сошли с рельсов из-за столкновения с локомотивом в Кривом Роге (Днепропетровская область) 11 января.

Об этом Українським Новинам сообщил представитель управления Национальной полиции в Кривом Роге.

Авария произошла в Саксаганском районе возле шахты "Артем-1" (горно-металлургический комбинат "Арселор Миттал Кривой Рог").

По предварительной информации, никто не пострадал.

Начато расследование по ч. 1 ст. 276 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта).

Как сообщали Українські Новини, поезд Киев-Ворохта сошел с рельсов из-за столкновения с грузовиком.

Также в Киеве трамвай дважды сошел с рельс, движение транспорта изменили.

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