В Кривом Роге грузовой поезд столкнулся с локомотивом, вагоны сошли с рельс

17 вагонов грузового поезда с окатышами сошли с рельсов из-за столкновения с локомотивом в Кривом Роге (Днепропетровская область) 11 января.

Об этом Українським Новинам сообщил представитель управления Национальной полиции в Кривом Роге.

Авария произошла в Саксаганском районе возле шахты "Артем-1" (горно-металлургический комбинат "Арселор Миттал Кривой Рог").

По предварительной информации, никто не пострадал.

Начато расследование по ч. 1 ст. 276 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта).

Как сообщали Українські Новини, поезд Киев-Ворохта сошел с рельсов из-за столкновения с грузовиком.

Также в Киеве трамвай дважды сошел с рельс, движение транспорта изменили.