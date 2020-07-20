На пляжах Одессы снова не рекомендуют купаться: список "опасных" мест

Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей рекомендует воздержаться от купания на 9 пляжах в Одессе.

Об этом говорится в сообщении на сайте города, передают Українськi Новини.

"С целью недопущения ухудшения эпидемиологической ситуации в летний период и профилактики заболеваний, передающихся водным путем, Главное управление Госпродпотресблужбы в Одесской области рекомендует временно воздержаться от морского водопользования на пляжах "Лузановка", "Молодая Гвардия", "Ланжерон", "Отрада", "Дельфин", "Аркадия", 10 в. Большого Фонтана, 13 ст. Большого Фонтана, 16 ст. Большого Фонтана", - сказано в нем.

Рекомендация действует до особого распоряжения.

Согласно лабораторным исследованиям проб, которые были отобраны 6 июля, морская вода не соответствует санитарно-микробиологическим показателям.

Также на всех пляжах Одессы вода не соответствует гигиеническим требованиям.

9 июля Госпродпотребслужба признала 11 пляжей в Киеве непригодными для купания из-за кишечной палочки.