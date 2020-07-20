подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
20 июля 2020, понедельник, 21:45 112
Общество 2020-07-20T21:47:07+03:00
Українські Новини
На пляжах Одессы снова не рекомендуют купаться: список "опасных" мест

На пляжах Одессы снова не рекомендуют купаться: список "опасных" мест

Ольга Фандорина
Одесса, Пляж, госпотребслужба, Пляжи в Одессе
Пляж в Одессе
Пляж в Одессе

Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей рекомендует воздержаться от купания на 9 пляжах в Одессе.

Об этом говорится в сообщении на сайте города, передают Українськi Новини.

"С целью недопущения ухудшения эпидемиологической ситуации в летний период и профилактики заболеваний, передающихся водным путем, Главное управление Госпродпотресблужбы в Одесской области рекомендует временно воздержаться от морского водопользования на пляжах "Лузановка", "Молодая Гвардия", "Ланжерон", "Отрада", "Дельфин", "Аркадия", 10 в. Большого Фонтана, 13 ст. Большого Фонтана, 16 ст. Большого Фонтана", - сказано в нем.

Рекомендация действует до особого распоряжения.

Согласно лабораторным исследованиям проб, которые были отобраны 6 июля, морская вода не соответствует санитарно-микробиологическим показателям.

Также на всех пляжах Одессы вода не соответствует гигиеническим требованиям.

9 июля Госпродпотребслужба признала 11 пляжей в Киеве непригодными для купания из-за кишечной палочки.

Больше новостей о: Одесса Пляж госпотребслужба Пляжи в Одессе

Президент Швейцарии Соммаруга прибыла в Украину
Шевченко рассказал, будет ли он менять правление НБУ
Новости
На пляжах Одессы снова не рекомендуют купаться: список "опасных" мест 21:45
Ученые в США назвали наиболее эффективные типы масок, которые защищают от коронавируса 21:36
Глава НБУ Шевченко рассказал о колебаниях курса гривны на межбанке 21:20
Постановление МВД по импорту американских авто повысит коррупционные риски, — эксперты CASE Украина 21:15
В России на чиновниках испытали вакцину от коронавируса, – Bloomberg 21:02
больше новостей
Доллар продолжает расти в цене. Официальный курс валют на понедельник 05:00
Цены на дыни и арбузы обвалились: почем продают бахчевые на рынке 18:14
Парасюк стрелял по Майдану из окон консерватории, - Верещук 13:13
В частном киевском роддоме "Лелека" впервые отказались от новорожденной девочки 23:01
Курорты Турции в августе могут закрыть для украинцев: эксперт назвала причину 18:46
больше новостей
Скандальная депутат Третьякова хочет легализовать секс-индустрию и "все, что возможно" 17:20
"Слуге народа" Третьяковой не хватает 35 тысяч гривен зарплаты 23:39
Парасюк стрелял по Майдану из окон консерватории, - Верещук 13:13
В частном киевском роддоме "Лелека" впервые отказались от новорожденной девочки 23:01
Цена на электроэнергию в Украине увеличилась на 13%, и она выше, чем в Европе 10:31
больше новостей
Боевики применили артиллерию на Донбассе: погиб воин ВСУ
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok