В России на чиновниках испытали вакцину от коронавируса, – Bloomberg

В то время, как Британия показала первые результаты тестирования вакцины от Covid-19 на людях, в России десяткам представителей российской деловой и политической элиты еще в апреле якобы дали экспериментальную вакцину от Covid-19. Об этом передает Bloomberg со ссылкой на собеседников, знакомых с ситуацией.

Как утверждается, руководители крупнейших компаний, включая алюминиевым гигантом "Русал", а также магнаты-миллиардеры и чиновники начали получать вакцину, разработанную Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи еще в апреле.

Эта вакцина финансируется государственным Российским фондом прямых инвестиций и поддерживается военными. Недавно завершилась первая фаза его испытаний с участием российских военных. Центр не опубликовал результатов исследования, в котором принимало участие около 40 человек, но начал следующий этап испытаний с большей группой.

Bloomberg не смог связаться с исследовательским центром, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не ответил на запрос с вопросом, получал ли эту вакцину Владимир Путин или работники его администрации.

Как отмечается, программа "Гамалии" продвигается быстрее, чем в странах Запада. Директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявлял, что третий этап исследования вакцины начнется 3 августа и в нем примут участие тысячи людей в России, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратах, а вакцина станет доступной в РФ уже в сентябре. Тем временем западные исследователи месяцами проводят испытание третьей фазы, чтобы лучше понять безопасность и эффективность средства.

Разработка российского центра - это так называемая вирусная векторная вакцина на основе аденовируса человека - вируса обычной простуды - слитого с шиповым белком SARS CoV-2 для стимулирования иммунного ответа.

Как передает Bloomberg, программа, по которой представители деловой и политической России получили возможность добровольно получить экспериментальную вакцину, является законной, но сохраняется в тайне. По словам исследователя, знакомого с ситуацией, было привлечено несколько сотен человек. Изданию удалось подтвердить это у десятков людей, но никто не разрешил обнародовать имена.

Как выбирают участников - неизвестно, также не упоминается, являются ли они частью официальных исследований, хотя они проходят осмотр, а их результаты регистрируют. Участники не платят за это и подписывают документ о том, что они ознакомлены с рисками.

Один из чиновников, который получил вакцину, сказал изданию, что у него не было побочных эффектов. По его словам, он решил рискнуть, чтобы иметь возможность нормально жить и проводить деловые встречи как всегда. Другие участники сообщили о повышении температуры и боли в мышцах после получения вакцины.

Как сообщали Українські Новини, в ВОЗ рассказали, когда начнётся вакцинация от коронавируса.