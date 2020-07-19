СМИ показали отремонтированный дом Кличко за Киевом - с вертолетным причалом и дебаркадером

Мэр Киева Виталий Кличко, вчера отметивший свой день рождения с концертом и салютом, достроил свой дом за Киевом, в Вышгородском направлении - на участке появился дебаркадер, пляж и вертолетная площадка. Резиденция находится в селе Лютеж неподалеку Вышгорода. Об этом сообщает "Страна".

Дом Кличко находится на закрытой и охраняемой территории. С одной стороны густой сосновый лес, а с другой – Киевское водохранилище, к нему ведет новая дорога.

Корреспондентам "Страны" удалось сделать снимки дачи с воздуха. Оказалось, что что Кличко заметно расстроил и облагородил свое имение со времен 2013 года, когда журналисты впервые нашли и показали эту загородную недвижимость.

Кроме причала для катеров, на берегу появился небольшой обустроенный пляж и дебаркадер (плавучий дом, который часто используют в качестве зоны отдыха), а рядом с ним вертолетная площадка. Ведь оба брата летают на геликоптерах.

Участок в 25 соток и деревянный дом в стиле альпийских шале (785 кв. м) оформлен на Наталью Егорову, жену Кличко. По декларации мэра, это поместье у них с 2013 года и цена особняка на момент покупки была 3 620 000 грн, а вот стоимость земли не указывается.

Дом Кличко с высоты. Фото: strana.ua

Кличко обустроил рядом с домом пляж. Фото: strana.ua

Дом хорошо охраняется со всех сторон. Фото: strana.ua

Напомним, ранее сообщалось, что на прошлой неделе стало известно, что Президент Владимир Зеленский переехал из своего загородного дома в Иванковичах под Киевом на государственную дачу в Конче-Заспе, хотя еще в начале своего срока говорил, что готов отдать ее под детский лагерь.

Как выглядит дача в Конче-Заспе, куда перебрался жить Зеленский.