Взрыв возле метро "Шулявская". Одного из пострадавших прооперировали

Студент, пострадавший от взрыва неизвестного устройства у станции метро "Шулявская" в Киеве, прооперирован, его состояние стабильное.

Об этом мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко написал в своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"22-летнего студента, который вчера пострадал в результате взрыва у станции метро "Шулявская", прооперировали", - написал он.

Кличко отметил, что врачи удалили много осколков от взрывного устройства и передали их правоохранительным органам.

Он также подчеркнул, что парень находится в отделении политравмы одной из столичных больниц.

Его состояние стабильное, средней тяжести.

Также пациента осмотрел врач-оториноларинголог, который обнаружил минимальное оглушение, оно, по утверждению специалистов, со временем пройдет и слух восстановится.

Как сообщали Українськi Новини, в результате взрыва, который произошел возле станции метро "Шулявская" в Киеве, пострадали четыре человека.