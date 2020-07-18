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18 июля 2020, суббота, 13:27 16
Общество 2020-07-18T13:27:39+03:00
Українські Новини
Взрыв возле метро "Шулявская". Одного из пострадавших прооперировали

Взрыв возле метро "Шулявская". Одного из пострадавших прооперировали

Анна Рудык
Взрыв, Шулявская, пострадавшие при взрыве, взрыв в метрополитене
Взрыв возле Шулявки в Киеве. Фото: полиция
Взрыв возле Шулявки в Киеве. Фото: полиция

Студент, пострадавший от взрыва неизвестного устройства у станции метро "Шулявская" в Киеве, прооперирован, его состояние стабильное.

Об этом мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко написал в своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"22-летнего студента, который вчера пострадал в результате взрыва у станции метро "Шулявская", прооперировали", - написал он.

Кличко отметил, что врачи удалили много осколков от взрывного устройства и передали их правоохранительным органам.

Он также подчеркнул, что парень находится в отделении политравмы одной из столичных больниц.

Его состояние стабильное, средней тяжести.

Также пациента осмотрел врач-оториноларинголог, который обнаружил минимальное оглушение, оно, по утверждению специалистов, со временем пройдет и слух восстановится.

Как сообщали Українськi Новини, в результате взрыва, который произошел возле станции метро "Шулявская" в Киеве, пострадали четыре человека.

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