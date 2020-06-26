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26 июня 2020, пятница, 10:33 782
Верховная Рада и партии 2020-06-26T12:15:03+03:00
Українські Новини
Третьякова считает последние события вокруг нее "организованным буллингом", но уходить с поста не собирается

Третьякова считает последние события вокруг нее "организованным буллингом", но уходить с поста не собирается

Ирина Николенко
Верховная Рада, Народные депутаты, комитеты Рады, Галина Третьякова
Галина Третьякова. Фото: strana.ua
Галина Третьякова. Фото: strana.ua

После того, как глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики, Галина Третьякова заявила, что у людей, которые заводят детей ради социальных выплат, они рождаются "низкого качества", народный депутат сообщила, что не собирается уходить с поста главы Комитета Рады  из-за организованного буллинга. Об этом она написала на своей странице в Facebook, передают Українські Новини.

Галина Третьякова в посте поблагодарила за поддержку и сообщила, что не собирается уходить с поста под внешним давлением.

"Они очень важны для меня во время организованного буллинга. Многие понимают, что происходит на самом деле, почему все появилось только сейчас, и я имела в виду в публичной встречи/ лекции в Киевской школе экономики. И еще буду иметь в будущих лекциях, выступлениях, встречах. Потому никуда не собираюсь уходить под давлением извне", – написала она.

Она добавила, что ошиблась и поблагодарила за поддержку Президента и ее родных.

"Так, слова выбраны неудачно. Кто из нас не ошибается, тем более в момент долгих публичных выступлений?", – написала Третьякова.

Также она написала, что нужно научиться отличать дискриминацию в имеющихся общественных процессов от разговоров. "И мы еще научимся бороться с теми, кто говорит о борьбе с дискриминацией, но порождает ее своим действиями", – отметила она.

Третьякова не собирается уходить с поста главы Комитета Рады. Фото: Facebook/Галина ТретьяковаТретьякова не собирается уходить с поста главы Комитета Рады. Фото: Facebook/Галина Третьякова

Ранее Українські Новини сообщали, нардеп Галина Третьякова одобряет практику стерилизации безработных женщин и женщин без высшего образования.  

Галина Третьякова попалась на интимной переписке во время заседания Верховной Рады.

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