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19 июля 2020, воскресенье, 23:39 257
Политика 2020-07-19T23:40:31+03:00
Українські Новини
"Слуге народа" Третьяковой не хватает 35 тысяч гривен зарплаты

"Слуге народа" Третьяковой не хватает 35 тысяч гривен зарплаты

Ольга Фандорина
Депутат, зарплата депутатов, Партия
Галина Третьякова. Фото: strana.ua
Галина Третьякова. Фото: strana.ua

Народный депутат от "Слуги народа" Галина Третьякова, которая недавно заявила, что родственники пропавших без вести на Донбассе наживаются на льготах, считает зарплату парламентариев "слишком низкой". Об этом она заявила в интервью hromadske.

"Она небольшая, можно даже сказать, что на самом деле для того, чтобы обеспечить работу народного депутата, она слишком низкая", – считает Третьякова.

Депутатам насчитывают в среднем 42 тыс. грн в месяц "брутто", а на руки (после вычета налогов) они получают от 32 до 35 тыс. грн в зависимости от того, брал ли парламентарий отпуск.

"Здесь очень интересные правила начисления, потому что зарплату мы получаем раз в месяц – у нас нет авансов. Нас все время дергают. Месяц прошел, ты получаешь ее 10–15-го числа, не успеваешь как-то сформировать свои расходы", – пожаловалась представитель монобольшинства.

Третьякова также считает, что нынешняя организация работы народного депутата не дает возможности "отдать все необходимое родине во время каденции". Большой проблемой она назвала низкие расценки на организацию работы народного депутата.

"Народный депутат обязан иметь юридическую поддержку, организационную... Должен быть контроль того, что отображается в СМИ. Кроме того, должен быть личный помощник, который будет формировать твое расписание... На помощников предоставляется 42 тыс. грн, на четырех человек. Этого мало", – заявила нардеп.

Напомним, ранее Третьякова заявила, что у людей, которые заводят детей ради социальных выплат, они рождаются "низкого качества".


Кроме того, Третьякова считает последние события вокруг нее "организованным буллингом". 

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