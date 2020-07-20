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20 июля 2020, понедельник, 16:52 12
Экономика 2020-07-20T16:53:08+03:00
Українські Новини
Зеленский назвал три главных качества главы НБУ

Зеленский назвал три главных качества главы НБУ

Ольга Фандорина
НБУ, Национальный банк Украины, Владимир Зеленский, Глава НБУ

После того, как 16 июля Рада назначила главой Национального банка председателя правления "Укргазбанка" Кирилла Шевченко, президент Владимир Зеленский полагает, что кроме независимости у главы Национального банка должны быть профессионализм, мужество и ответственность.

Об этом он сообщил в ходе представления Кирилла Шевченко сотрудникам НБУ, передают Українські Новини.

"Глава НБУ должен быть независимым. Я как президент это поддерживаю. Кроме независимости у главы НБУ должны быть профессионализм, мужество и ответственность. Убежден, что Шевченко именно такой человек", - сказал Зеленский.

По его мнению, возглавить НБУ во время непростой ситуации в Украине и в мире может только смелый человек.

"Как независимый регулятор НБУ должен работать на долгосрочный рост в условиях стабильной национальной валюты", - добавил Президент.

Также, по его словам, задачей НБУ будет и содействие выхода Украины из коронакризиса.

Зеленский также напомнил, что важными для украинской экономики является рост кредитования бизнеса и дешевые ипотечные кредиты.

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк переводит часть сотрудников на трудовые контракты, чтобы новый глава не смог их уволить.

Яков Смолий подал заявление об отставке с поста главы Национального банка из-за политического давления.

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