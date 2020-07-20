Зеленский назвал три главных качества главы НБУ

После того, как 16 июля Рада назначила главой Национального банка председателя правления "Укргазбанка" Кирилла Шевченко, президент Владимир Зеленский полагает, что кроме независимости у главы Национального банка должны быть профессионализм, мужество и ответственность.

Об этом он сообщил в ходе представления Кирилла Шевченко сотрудникам НБУ, передают Українські Новини.

"Глава НБУ должен быть независимым. Я как президент это поддерживаю. Кроме независимости у главы НБУ должны быть профессионализм, мужество и ответственность. Убежден, что Шевченко именно такой человек", - сказал Зеленский.

По его мнению, возглавить НБУ во время непростой ситуации в Украине и в мире может только смелый человек.

"Как независимый регулятор НБУ должен работать на долгосрочный рост в условиях стабильной национальной валюты", - добавил Президент.

Также, по его словам, задачей НБУ будет и содействие выхода Украины из коронакризиса.

Зеленский также напомнил, что важными для украинской экономики является рост кредитования бизнеса и дешевые ипотечные кредиты.

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк переводит часть сотрудников на трудовые контракты, чтобы новый глава не смог их уволить.

Яков Смолий подал заявление об отставке с поста главы Национального банка из-за политического давления.