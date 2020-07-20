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20 июля 2020, понедельник, 14:03 420
Общество 2020-07-20T14:30:02+03:00
Українські Новини
Издатели прогнозируют закрытие 10% издательств и 20% книжных магазинов до 2021

Издатели прогнозируют закрытие 10% издательств и 20% книжных магазинов до 2021

Кира Молчанова
Книжный магазин, Книги, Книгоиздание, Издательский бизнес, Издательство, Фолио
Книги. Фото: pixabay
Книги. Фото: pixabay

Генеральный директор одного из крупнейших в Украине издательств "Фолио" (Харьков) Александр Красовицкий прогнозирует закрытие 10% издательств и 20% книжных магазинов до конца 2020 года.

Об этом он сообщил на своей странице в соцсети Facebook, передают Українськi Новини.

"Думаю, пора подумать о том, с какими результатами книжный рынок подойдёт к концу года. Предполагаю: закрытие 20% книжных магазинов, закрытие 10% издательств (многие уйдут тихо, не прощаясь)", - написал Красовицкий.

Также до конца года он прогнозирует падение суммарного тиража книг на 60% (без учёта учебников) по сравнению с 2019 годом, трёхкратное падение покупки прав на перевод зарубежных хитов, падение оборота книжной торговли на 40%, падение количества изданных наименований на 35%, средний рост себестоимости книг на 15% при падении цены на те же 15%.

Красовицкий считает, что причиной сокращения рынка является отказ государства от оказания помощи в период карантина, начиная с марта этого года.

При этом он отметил, что читатели не прекратили покупать книги, несмотря на кризис.

Кроме того, по оценкам Красовицкого, средний тираж книг упал с 20 тыс. до 1,2 тыс. экземпляров за 30 лет.

Как сообщали Українськi Новини, "Фолио" считает, что после выхода из карантина несетевые книжные магазины могут закрыться, поскольку имеют большие долги перед издательствами.

Издательство было основано в 1991 году Александром Красовицким.

В 2019 году "Фолио" выпустило 512 наименований книг общим тиражом 624 768 экземпляров.

Директор "Украинского института книги" Александра Коваль заявила, что библиотеки нужно "вычищать от советского фонда".

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