Полиция начала расследовать нападение на студентов из Конго. Нападавшими оказалась жители Ривненской области

Полиция открыла уголовное производство по факту расовой нетерпимости жителей Ривненской области к 2 иностранцам в Киеве.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национальной полиции, передают Українськi Новини.

Согласно сообщению, 19 июля около 22:00 в Подольское управление полиции поступило сообщение о стрельбе на проспекте Георгия Гонгадзе.

На месте правоохранители установили, что трое студентов (граждане другого государства) ожидали такси, в это время к ним начали приставать пьяные парни.

На замечание прекратить правонарушение незнакомцы не отреагировали и организовали потасовку, в ходе которой повредили авто, которое приехало на вызов.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили двух правонарушителей, которых опознали пострадавшие.

Ими оказались уроженцы Ривненской области, 1996 по 1997 годов рождения, они задержаны.

По данному факту следственным отделом Подольского управления полиции начато уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) и по ч. 1 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности) Уголовного кодекса.

Сейчас следователи готовят сообщение о подозрении задержанным, которым грозит до четырех лет лишения свободы.

Как сообщали Українськi Новини, в 2018 году суд приговорил к пожизненному заключению за серию покушений на убийства из расовой нетерпимости жителя Харьковской области.

Ранее во Львове произошла массовая драка со стрельбой, есть пострадавшие.