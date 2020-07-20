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20 июля 2020, понедельник, 08:52 56
Происшествия 2020-07-20T09:15:01+03:00
Українські Новини
В Киеве произошла драка со стрельбой на почве расизма

В Киеве произошла драка со стрельбой на почве расизма

Кира Молчанова
Киев, Расизм, Конго, Студенты, Драка

После того, как в Киеве уже происходила пьяная драка со стрельбой в центре города, в столице компания нетрезвых мужчин напала на студентов из Конго. Об этом сообщает "Киев Оперативный" в Facebook.

Инцидент произошел в Киеве на проспекте Гонгадзе, 32 у жилого дома. В результате пострадали три человека – студенты КИС, которые приехали из Демократической Республики Конго.

"На проспекте Гонгадзе, 32, прямо возле жилого дома произошла драка со стрельбой. Причиной, по словам пострадавших, стал их цвет кожи. Пострадавшие - студенты КИСИ из Демократической Республики Конго. Их 3 человека. По их словам, они вышли из аптеки. Вызвали такси, чтобы ехать домой. Когда сели в автомобиль службы такси - к автомобилю подлетело 5 человек и с криками "чорні, що ви тут робите" (только с матом), достали их из автомобиля и начали бить", - говорится в сообщении.

Потом кто-то из участников конфликта начал стрельбу, а местные жители вызвали полицию, после чего нападавшие сбежали.

В сообщении говорится, что позже нападавших задержали.

Внимание, на видео присутствует ненормативная лексика.

Как сообщали Українські Новини, во Львове произошла массовая драка со стрельбой, есть пострадавшие.

Ранее полиция начала расследовать стрельбу на промтоварном рынке в Одессе, в которой были ранены 2 человека.

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