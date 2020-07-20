В Киеве произошла драка со стрельбой на почве расизма

После того, как в Киеве уже происходила пьяная драка со стрельбой в центре города, в столице компания нетрезвых мужчин напала на студентов из Конго. Об этом сообщает "Киев Оперативный" в Facebook.

Инцидент произошел в Киеве на проспекте Гонгадзе, 32 у жилого дома. В результате пострадали три человека – студенты КИС, которые приехали из Демократической Республики Конго.

"На проспекте Гонгадзе, 32, прямо возле жилого дома произошла драка со стрельбой. Причиной, по словам пострадавших, стал их цвет кожи. Пострадавшие - студенты КИСИ из Демократической Республики Конго. Их 3 человека. По их словам, они вышли из аптеки. Вызвали такси, чтобы ехать домой. Когда сели в автомобиль службы такси - к автомобилю подлетело 5 человек и с криками "чорні, що ви тут робите" (только с матом), достали их из автомобиля и начали бить", - говорится в сообщении.

Потом кто-то из участников конфликта начал стрельбу, а местные жители вызвали полицию, после чего нападавшие сбежали.

В сообщении говорится, что позже нападавших задержали.

Внимание, на видео присутствует ненормативная лексика.

https://www.youtube.com/watch?v=gzC3_IatIUg#action=share" frameborder="0" allowfullscreen>

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