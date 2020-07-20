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20 июля 2020, понедельник, 08:30 11
Силовые структуры 2020-07-20T08:30:10+03:00
Українські Новини
На Донбассе боевики понесли серьезные потери: уничтожен один оккупант, еще шестеро - ранены

На Донбассе боевики понесли серьезные потери: уничтожен один оккупант, еще шестеро - ранены

Анна Рудык
война на Донбассе, ООС, Ситуация в зоне ООС, обстрелы в зоне ООС
ООС. Фото: Минобороны Украины
ООС. Фото: Минобороны Украины

Вчера, 19 июля, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе вооруженные формирования РФ 17 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом говорится в сообщении штаба ООС, передают Українські Новини.

Так, сообщается, что оккупанты использовали в очередной раз запрещенные минскими договоренностями артиллерийские системы калибра 152 мм и 122 мм, 120-ти и 82-х мм минометы, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", по защитникам Луганского враг 5 раз открывал огонь. Артиллерийские системы калибра 122 мм и 120-ти мм минометов агрессор также применил неподалеку Причепиловки.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник четыре раза обстрелял украинских защитников у Водяного. На этом участке фронта враг использовал гранатометы различных систем, пулеметы и стрелковое оружие. Вблизи Старогнатовки и Лебединского по нашим опорным пунктам оккупанты задействовали крупнокалиберные пулеметы. А по украинским воинам у Талаковки захватчики неоднократно открывали огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

"За минувшие сутки в результате вражеских обстрелов потерь среди украинских защитников нет ... По данным разведки, за минувшие сутки украинские защитники уничтожили одного и ранили шестерых захватчиков. С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 2 раза нарушили режим прекращения огня. По имеющейся информации потерь за текущие сутки среди украинских воинов нет", - говорится в сообщении.

Как сообщали Українські Новини, на Донбассе боевики обстреляли участок разведения сил и ранили военного.

Также 17 июля на Донбассе оккупанты 18 раз устраивали провокации и лишились одного "бойца". 

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