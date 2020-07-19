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19 июля 2020, воскресенье, 08:21 6
Силовые структуры 2020-07-19T08:23:33+03:00
Українські Новини
На Донбассе боевики обстреляли участок разведения сил и ранили военного

На Донбассе боевики обстреляли участок разведения сил и ранили военного

Валерия Драгомирова
Военные, Боевики, Война, Донбасс, разведение сил, ООС, Ситуация в зоне ООС
Военный. Фото: flickr.com/ministryofdefenceua
Военный. Фото: flickr.com/ministryofdefenceua

Боевики 13 раз нарушили режим прекращения огня 18 июля. Вследствие обстрелов один военный получил ранения.

Об этом говорится в сообщении штаба ООС. 

"Враг обстрелял наши позиции из артиллерийских систем калибра 122 мм, 82-х мм минометов, гранатометов, противотанковых ракетных комплексов, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов, снайперской и стрелкового оружия", - сказано в нем. 

Под огнем находились защитники Старогнатовки, Водяного, Талаковки, Новоселовки Второй, Гнутово.

Также боевики вели обстрелы у Новотошковского, Причепиловки и Хутора Вольный.

Также в субботу вооруженные формирования РФ обстреляли участок разведения сил и средств № 3 Богдановка. Со стороны Петровского противник совершил три очереди из стрелкового оружия.

За минувшие сутки в результате вражеских обстрелов один украинский военнослужащий получил ранения. Его оперативно доставили в медицинское учреждение и оказана помощь врачей.

По данным разведки, за минувшие сутки украинские защитники уничтожили одного захватчика. И по уточненным данным, 16 июля потери противника составили еще двое погибших.

С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз нарушили режим прекращения огня.

Как сообщали Українські Новини, 17 июля на Донбассе оккупанты 18 раз устраивали провокации и лишились одного "бойца". 

Ранее на Донбассе в бою были ранены четверо украинских военных.

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