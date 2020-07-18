На Донбассе оккупанты 18 раз устраивали провокации и лишились одного "бойца"

Вчера, 17 июля, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации 18 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом говорится в сообщении штаба ООС.

Так, сообщается, что враг обстрелял наши позиции из минометов калибра 82 мм, гранатометов, противотанковых ракетных комплексов, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", вблизи Талаковки, Старогнатовки, Верхнеторецкого, Марьинки, Каменки, Водяного, Гнутово, Пищевика и Широкино противник открывал огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Неподалеку Авдеевки враг обстреливал опорные пункты наших защитников из минометов 82-го калибра, гранатометов, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия.

А в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", у Новотошковского агрессор дважды применил минометы калибра 82 мм, вооружение БМП и крупнокалиберный пулемет.

"За минувшие сутки потерь среди украинских защитников нет ... По данным разведки, 17 июля наши защитники уничтожили одного захватчика. С начала текущих суток российско-оккупационные войска активности не проявляли. По имеющейся информации потерь за текущие сутки среди украинских воинов нет", - говорится в сообщении.

Как сообщали Українські Новини, на Донбассе боевики третий день не дают проводить поиски раненого украинского военного.

Ранее на Донбассе в бою были ранены четверо украинских военных.