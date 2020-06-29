"Слуга народа" Третьякова заявила, что родственники пропавших без вести на Донбассе наживаются на льготах

Народный депутат от "Слуги народа", глава парламентского комитета по вопросам соцполитики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова, которая похвалила практику стерилизации женщин, сделала еще одно скандальное заявление. По словам депутата, родственники пропавших без вести на Донбассе украинцев не сообщают об их смерти официально для того, чтобы получать большие выплаты.

Об этом она заявила в эфире в видеосервисе Zoom.



"У нас есть пропавшие без вести, и мы точно знаем, что парень или девушка погибли, что их расстреляли, но просто мы еще не добрались до мест захоронения. Соответственно и родители, и родственники знают, что они погибли, но они не хотят констатировать смерть своих родственников даже если прошло время и есть судебные решения относительно гибели человека. Родственники не хотят, потому что они за это получают деньги и большие - до 20-30 тысяч гривен в месяц за того человека, который пропал без вести", - заявила Третьякова.



По ее словам, экономический смысл морально развращает человека.

"Этот экономический смысл морально развращает человека. Идеология: если я что-то получаю от государства, то я фактически сажусь на шею тому, кто платит налоги, тому, кто рядом со мною, мой побратим... если я получаю какую-то льготу, я у них отобрала - эта идеология почему-то отсутствует в украинском обществе. Я считаю, что это наследство от Союза: все тут мое, все мы тут поделили в Советском Союзе, идем к коммунизму", - сказала она.







Напомним, ранее Третьякова заявила, что у людей, которые заводят детей ради социальных выплат, они рождаются "низкого качества".



Кроме того, Третьякова считает последние события вокруг нее "организованным буллингом".