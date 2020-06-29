подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
29 июня 2020, понедельник, 21:14 2765
Верховная Рада и партии 2020-06-29T21:50:56+03:00
Українські Новини
"Слуга народа" Третьякова заявила, что родственники пропавших без вести на Донбассе наживаются на льготах

"Слуга народа" Третьякова заявила, что родственники пропавших без вести на Донбассе наживаются на льготах

Валерия Драгомирова
Выплаты, Донбасс, пропавшие без вести, Слуга народа, Галина Третьякова

Народный депутат от "Слуги народа", глава парламентского комитета по вопросам соцполитики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова, которая похвалила практику стерилизации женщин, сделала еще одно скандальное заявление. По словам депутата, родственники пропавших без вести на Донбассе украинцев не сообщают об их смерти официально для того, чтобы получать большие выплаты.

Об этом она заявила в эфире в видеосервисе Zoom.

"У нас есть пропавшие без вести, и мы точно знаем, что парень или девушка погибли, что их расстреляли, но просто мы еще не добрались до мест захоронения. Соответственно и родители, и родственники знают, что они погибли, но они не хотят констатировать смерть своих родственников даже если прошло время и есть судебные решения относительно гибели человека. Родственники не хотят, потому что они за это получают деньги и большие - до 20-30 тысяч гривен в месяц за того человека, который пропал без вести", - заявила Третьякова.

По ее словам, экономический смысл морально развращает человека. 

"Этот экономический смысл морально развращает человека. Идеология: если я что-то получаю от государства, то я фактически сажусь на шею тому, кто платит налоги, тому, кто рядом со мною, мой побратим... если я получаю какую-то льготу, я у них отобрала - эта идеология почему-то отсутствует в украинском обществе. Я считаю, что это наследство от Союза: все тут мое, все мы тут поделили в Советском Союзе, идем к коммунизму", - сказала она. 



Напомним, ранее Третьякова заявила, что у людей, которые заводят детей ради социальных выплат, они рождаются "низкого качества".

Кроме того, Третьякова считает последние события вокруг нее "организованным буллингом". 

Больше новостей о: Выплаты Донбасс пропавшие без вести Слуга народа Галина Третьякова

Министр соцполитики Лазебная рассказала, когда сем...
В сторону оккупированного Донецка запустили 15-мет...
Минветеранов  хочет создать группы для  поиска про...
"Слуга народа "вступилась за Третьякову как за спе...
Откроют спортзалы и рестораны: Черновицкая область с 1 июля смягчает карантин
Больше половины украинцев против сотрудничества страны с МВФ, - опрос
Новости
Евросоюз поможет ликвидировать последствия наводнений на западе Украины, — МИД 22:11
Иран передал во Францию "черные ящики" сбитого самолета МАУ 21:42
Галина Третьякова. Фото: strana.ua
"Слуга народа" Третьякова заявила, что родственники пропавших без вести на Донбассе наживаются на льготах 21:14
В киевскую жару ворвется дождь с грозой. Синоптики дали прогноз на последний день июня 21:00
Постановление о вручении подозрения Порошенко было сфальсифицировано, — адвокат 20:43
больше новостей
За долги по коммунальных услугах могут отобрать квартиру: в каких случаях 06:15
Владислав Безрук. Фото: Instagram/mamont_33
Харьковский бизнесмен потратил в одесском клубе 124 тысячи гривен 20:17
На Киев идет сильная гроза: объявлен желтый уровень опасности 14:26
Нацполиция хочет закупить 150 спецавтомобилей на 72 млн гривен 09:21
На лошади в супермаркет. Фото: Информатор
В Киеве полуголый мужчина на коне въехал в магазин за пивом 19:53
больше новостей
Галина Третьякова. Фото: strana.ua
"Слуга народа" Третьякова заявила, что родственники пропавших без вести на Донбассе наживаются на льготах 21:14
За долги по коммунальных услугах могут отобрать квартиру: в каких случаях 06:15
Нацполиция хочет закупить 150 спецавтомобилей на 72 млн гривен 09:21
Сержант "Айдара" Иван Дедюх погиб в субботу на Донбассе 18:27
Владислав Безрук. Фото: Instagram/mamont_33
Харьковский бизнесмен потратил в одесском клубе 124 тысячи гривен 20:17
больше новостей
Рейтинг доверия Зеленскому впервые стал отрицательным, — КМИС
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok